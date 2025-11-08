El PP de Almería destaca la "alianza estratégica clave" de Juanma Moreno y Sari Rautio para defender el campo

La presidenta del Partido Popular Europeo en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, Sari Rautio, en el 18º Congreeso Autonómico del PP de Andalucía celebrado en Sevilla. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La europarlamentaria del PP, Carmen Crespo, ha tomado la palabra este sábado en la segunda jornada del 18º Congreso Autonómico del PP de Andalucía celebrado en Sevilla y ha destacado que Sari Rautio y Juanma Moreno conforman "una alianza estratégica clave" para Andalucía al "defender el campo y los sectores productivos" y al oponerse "con firmeza y con argumentos a un marco financiero plurianual claramente lesivo para el sector primario". Así, ha afirmado que no van a "desvanecer en esta batalla" porque desean una "PAC justa" y "sin recortes".

En relación, la presidenta del Partido Popular Europeo (PPE) en el Comité Europeo de las Regiones y Ciudades, Sari Rautio, ha valorado positivamente el protagonismo de Andalucía en Europa y ha afirmado que están "impulsando una mayor financiación para soluciones locales relacionadas con el agua" para reforzar la resiliencia climática.

Asimismo, ha señalado que para el PPE "la cohesión y la competitividad son dos caras de la misma moneda", con Andalucía como ejemplo de cómo las políticas territoriales, los fondos estructurales y la diversificación económica "avanzan unidas".

Al hilo, Rautio ha afirmado que continuará, "junto con Juanma", la defensa de la política de cohesión "como base de la solidaridad y el desarrollo europeos", y ha subrayado la capacidad del presidente andaluz "para mediar y escuchar", cualidades que motivaron su elección como copresidente del Comité de las Regiones con apoyo unánime.

En concreto, ha manifestado el liderazgo del presidente andaluz en defensa de una agenda ambiental que equilibra "ambición y realismo", ha demostrado que "lo verde y el crecimiento pueden ir de la mano", y ha celebrado que Andalucía haya pasado "de ser una región periférica a estar en el corazón del proyecto europeo".

Por último, Rautio ha explicado que "Europa necesita a España y España necesita al Partido Popular", y se ha mostrado confiada sobre el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno.