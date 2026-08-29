El PP de Almería participa en la tradicional ofrenda floral en honor a la Virgen del Mar - PP

ALMERÍA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Almería ha participado un año más en la tradicional ofrenda floral en honor a la Virgen del Mar, celebrada este sábado en el Santuario de la Patrona.

Así, una representación de cargos públicos del partido ha querido sumarse a este "emotivo acto, profundamente arraigado en la tradición y en el sentimiento de los almerienses".

Durante la ofrenda, los representantes del PP han pedido a la Virgen del Mar "por todos los vecinos de la provincia, para que siga velando por Almería y por el futuro de una tierra que afronta importantes retos y oportunidades".

Por último, desde el PP han destacado "la importancia de mantener vivas las tradiciones y de participar en aquellos actos que forman parte de la identidad de Almería", al tiempo que han reafirmado, además, "el compromiso" del partido "con la provincia y con las personas que la hacen crecer cada día".