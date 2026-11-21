El PP de Almería ha reunido este sábado a más de 600 agricultores en un acto celebrado en El Alquián, en el que han participado Carmen Crespo, Ramón Fernández-Pacheco y María del Mar Vázquez - PP

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Almería ha reunido este sábado a más de 600 agricultores en un acto celebrado en El Alquián, en el que han participado la candidata número 1 del PP al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo; el presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco; y la vicesecretaria del PP de Almería capital, María del Mar Vázquez, y donde han pedido el voto para el proyecto de Alberto Núñez Feijóo "para garantizar el futuro del campo con más agua y menos trabas".

Así, durante el encuentro, los dirigentes del PP han trasladado su compromiso con el sector agrícola y han expuesto las propuestas del partido para "afrontar los principales desafíos del campo almeriense, con especial atención al agua, los costes de producción, la sanidad vegetal y la reducción de la burocracia".

Crespo ha defendido que el próximo Gobierno de España debe situar a la agricultura almeriense entre sus prioridades y ha pedido la movilización de los agricultores de cara a las elecciones del 29N "para respaldar el proyecto de Alberto Núñez Feijóo".

De igual modo, la candidata 'popular' se ha referido "al problema del agua, una de las principales reivindicaciones de la provincia", y ha criticado que durante los últimos ocho años "no se han ejecutado las infraestructuras hidráulicas que necesita Almería".

También Crespo ha recordado que "siguen pendientes actuaciones fundamentales en las desaladoras de Dalías, Carboneras y Bajo Almanzora", y ha subrayado que la desaladora del Mar de Alborán "será otra de las prioridades del Gobierno de Feijóo para que pueda estar al 100% ya que en la actualidad solo está al 25%".

"Almería es una tierra subdesértica, pero hemos demostrado que somos capaces de fabricar agua y utilizar cada gota como ninguna otra agricultura. El agua no es algo que nos regalen, es algo que merece nuestra provincia por el esfuerzo, la innovación y el trabajo que realiza nuestro sector", ha señalado.

FERROCARRIL

También ha reclamado una solución para el aislamiento ferroviario de Almería, recordando que la provincia continúa sin AVE y que, además, ha perdido el servicio ferroviario convencional. "No solamente no tenemos la alta velocidad que nos prometieron para 2023 y después para 2026, sino que también nos han dejado sin tren convencional. Almería necesita inversiones y no puede seguir arrinconada", ha manifestado.

En materia agrícola, la candidata ha criticado "el retraso" en la autorización de herramientas fitosanitarias necesarias para combatir las plagas que afectan a los cultivos almerienses. En este sentido, ha recordado que seis países de la Unión Europea han autorizado determinadas sustancias y ha acusado al Gobierno "de cambiar sus argumentos para no atender las peticiones del sector".

Crespo ha defendido que un futuro Ejecutivo del PP "trabajará junto a la Junta de Andalucía para facilitar las herramientas que permitan hacer frente a los problemas de sanidad vegetal".

Por otro lado, la candidata del PP también ha abordado la migración y ha defendido "un modelo de migración regular y ordenada, vinculada a las necesidades laborales del sector". "Quien venga a trabajar con nosotros será bien recibido, pero tenemos que acabar con la inmigración irregular y con las entradas que se producen al margen de la legalidad", ha afirmado.

Asimismo, la candidata del PP también ha defendido "la reducción de impuestos y la eliminación de trabas para agricultores, autónomos y pequeñas y medianas empresas".

Por último, Crespo ha insistido en "la importancia de concentrar el voto en el proyecto que encabeza Alberto Núñez Feijóo": "No hay atajos para llegar a un Gobierno contundente del Partido Popular. El voto útil y seguro es el que permite hacer posible el cambio", ha señalado y ha hecho un llamamiento "a la participación y a la movilización de los agricultores, los jóvenes y las familias".

"PAPEL DE LA AGRICULTURA COMO PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA"

Por su parte, el presidente provincial del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha reivindicado "el papel de la agricultura como principal actividad económica y creadora de empleo y riqueza de la provincia".

Así, ha asegurado que el PP "mantiene un compromiso permanente con el sector" y ha lamentado que Pedro Sánchez "no se haya preocupado por la agricultura durante sus ocho años al frente del Gobierno".

Al respecto, ha agregado que "el campo necesita responsables políticos que conozcan su realidad, visiten las explotaciones y las cooperativas y se impliquen en sus problemas". También ha reclamado "menos burocracia, menos impuestos y mayor rentabilidad para las explotaciones".

"Los agricultores tienen que ganar dinero. Sus negocios tienen que ser rentables y las exigencias administrativas nunca pueden convertirse en un obstáculo para su actividad", ha manifestado.

En relación con la sanidad vegetal, Fernández-Pacheco ha mostrado su "preocupación" por los problemas que están afectando especialmente al cultivo del pimiento, con la expansión del parvispinus y ha defendido que la Junta de Andalucía "está trabajando con el sector para buscar soluciones". Además, ha lamentado la falta de colaboración del Ministerio en la autorización de herramientas fitosanitarias excepcionales.

Por último, ha pedido la movilización de los almerienses el 29N para que "el cambio político que se produjo en Andalucía con Juanma Moreno llegue también al Gobierno de España". "Con Carmen Crespo en el Congreso se va a hablar almeriense en Madrid. Es el momento de que Almería cuente también con un Gobierno central que trabaje alineado con el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía", ha afirmado.

Por su parte, la vicesecretaria general del PP de Almería capital, María del Mar Vázquez, ha señalado que el agua, los costes de producción y la competencia de terceros países son algunas de las cuestiones que más inquietan a los profesionales del campo y que "deben formar parte de las prioridades del próximo Gobierno central".

Además, ha defendido que la agricultura "es uno de los grandes motores económicos de Almería" y ha reclamado que "el peso de la provincia tenga el reconocimiento que merece". Por último, ha trasladado el compromiso del PP "de trabajar desde todas las administraciones para dar respuesta a las demandas de los agricultores, desde el Ayuntamiento y la Diputación hasta la Junta de Andalucía y el futuro Gobierno de España".