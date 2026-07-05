El PP de Almería respalda la "nueva etapa de estabilidad, reformas y diálogo" tras la toma de posesión de Moreno

El PP de Almería ha arropado a Juanma Moreno en su toma de posesión en San Telmo. - PP ALMERIA

ALMERÍA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Almería ha estado este domingo presente en la tercera toma de posesión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, un acto que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno de Andalucía, donde ha reivindicado el mandato recibido de los andaluces para abrir una "nueva etapa de estabilidad, reformas y diálogo".

En su intervención, el presidente del PP de Andalucía ha situado como eje de la legislatura la defensa de la vía andaluza, entendida como "el sí al acuerdo" y como "una forma de gobernar basada en la serenidad, la proximidad, la inclusión y la búsqueda de puntos de encuentro", como ha recogido el PP almeriense en una nota de prensa.

Moreno ha afirmado que asume esta nueva responsabilidad "con enorme gratitud y sentido de la responsabilidad" y ha subrayado que lo hace para ser "el presidente de todos los andaluces". En ese sentido, ha recordado que el Parlamento y el Gobierno de esta décimo tercera legislatura son "el resultado de la voluntad de los andaluces" expresada en las urnas, y ha asegurado que a esa voluntad se debe el nuevo Ejecutivo.

"Voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento", ha destacado Moreno, que ha insistido en que "los valores no cambian" y en que "la vía andaluza de serenidad y diálogo sigue vigente".