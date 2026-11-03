El PP de Almería sitúa el agua, el AVE, la seguridad y la vivienda entre sus principales reivindicaciones para el 29N

Integrantes de las candidaturas del PP de Almería al Congreso y al Senado. - PP

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP de Almería ha situado las inversiones pendientes en materia de agua, el retraso en la llegada del AVE, la seguridad y el acceso a la vivienda entre sus principales reivindicaciones de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, según han expuesto este martes Carmen Crespo y Miguel Ángel Castellón durante la presentación de sus candidaturas al Congreso y al Senado.

El presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido a los integrantes de ambas candidaturas su disposición a representar a Almería en las Cortes Generales y ha destacado que el equipo está formado por hombres y mujeres de distintos puntos de la provincia, con experiencia en la gestión municipal y conocimiento de las necesidades de los municipios del interior y de la costa.

Fernández-Pacheco ha asegurado que "el gran tesoro del PP es la confianza de los almerienses", una responsabilidad que, según ha señalado, "se devuelve con compromiso, trabajo, gestión y seriedad".

El dirigente 'popular' ha defendido que Almería "debe ser uno de los pilares del cambio político en España" y ha defendido "la necesidad de un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo que permita recuperar la seriedad en la gestión pública y mejorar el funcionamiento de los servicios públicos".

Además, ha puesto como ejemplo los presupuestos de la Junta de Andalucía, que, según ha indicado, contemplan 428 millones de euros de inversión en la provincia para actuaciones relacionadas con la sanidad, la educación, la vivienda y las infraestructuras hidráulicas.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

Por su parte, la candidata número uno al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha declarado que el PP concurre a las elecciones "con ilusión, rigor y experiencia, consciente de lo mucho que se juega España y, especialmente, la provincia de Almería".

Crespo ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España acompañe las inversiones y actuaciones que desarrolla la Junta de Andalucía para favorecer el crecimiento de la provincia. "Si hay una provincia que necesita que todas las administraciones estén alineadas para avanzar en sus posibilidades, esa es Almería", ha señalado.

Entre las principales reivindicaciones, la candidata ha situado las infraestructuras hidráulicas y ferroviarias y ha criticado los retrasos en proyectos que considera "fundamentales para garantizar los recursos hídricos de la provincia", como las desaladoras del Campo de Dalías y Carboneras y las inversiones en las desaladoras del Almanzora I y II.

También ha cuestionado la ejecución de los fondos europeos destinados a infraestructuras y ha reclamado avances en el Corredor Mediterráneo, así como un mejor mantenimiento de las carreteras, especialmente de la autovía A-7.

En materia económica, Crespo ha defendido una política basada en la bajada de impuestos y el apoyo a los autónomos y las empresas, además de medidas que faciliten el acceso de los jóvenes a la vivienda.

La candidata 'popular' también ha dedicado parte de su intervención a la agricultura y la pesca, sectores fundamentales para la economía almeriense. En este ámbito, ha reclamado al Gobierno herramientas eficaces para combatir las plagas, medidas de apoyo al gasóleo profesional y un mayor respaldo a los agricultores y pescadores.

Asimismo, ha defendido una inmigración regular, ordenada e integrada y ha reclamado más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Lo que nos jugamos es que el país funcione, que haya una reconstrucción nacional y que Almería pueda seguir construyendo su futuro con más oportunidades", ha añadido.

Por su parte, el candidato número uno al Senado, Miguel Ángel Castellón, ha destacado que "formar parte de esta candidatura supone un privilegio, pero sobre todo una gran responsabilidad" ante unas elecciones generales que considera "especialmente importantes para el futuro del país y de la provincia".

Castellón ha señalado que el PP centrará su campaña en cuestiones como el retraso del AVE y el estado de la A-7 a su paso por el Levante almeriense, y ha reclamado más medios para la Guardia Civil en los municipios de la provincia.

El candidato ha subrayado que estas elecciones "van más allá de una alternancia política" y ha defendido que el PP presenta un proyecto de "reconstrucción nacional" encabezado por Feijóo para "recuperar la ética pública, la confianza en las instituciones y el funcionamiento de los servicios públicos".

Castellón ha hecho un llamamiento a la movilización y al trabajo de todos los integrantes de las candidaturas para trasladar el proyecto del PP a cada rincón de la provincia y conseguir que ningún almeriense se quede sin participar en esta cita electoral.