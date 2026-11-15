El PP de Almería traslada el rechazo al acuerdo de la UE con Marruecos "por opaco, lesivo y poco transparente"

Carmen Crespo durante su visita al mercadillo de El Alquián. - PP DE ALMERÍA

EL ALQUIÁN (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

La candidata número uno del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha trasladado el rechazo de su partido PP al acuerdo de la Unión Europea con Marruecos "por opaco, lesivo y poco transparente".

Así lo ha indicado este domingo durante una visita a El Alquián, donde ha destacado el compromiso del Partido Popular con los agricultores y ha advertido de las consecuencias que el citado convenio puede tener para el sector hortofrutícola de la provincia.

Crespo ha señalado que el tomate es un sector estratégico para la economía almeriense, con un volumen de negocio de 997 millones de euros, más de 8.000 hectáreas de producción y 361.000 toneladas exportadas.

Por ello, ha defendido la necesidad de proteger a los productores frente a una competencia "desleal" y que está poniendo "en riesgo" la rentabilidad de las explotaciones españolas, según ha informado el PP almeriense.

La candidata ha incidido en el rechazo del PP al acuerdo con Marruecos, tanto por su contenido como por la "falta de transparencia" en su tramitación. También ha cuestionado la modificación del etiquetado de los productos procedentes del Sáhara Occidental para identificar su origen mediante denominaciones regionales, en lugar de hacerlo de forma expresa como productos originarios de ese territorio.

Ha recordado ha recordado que su formación presentó una objeción en el Pleno del Parlamento Europeo para frenar esta modificación normativa y que la iniciativa se quedó a un solo voto de alcanzar la mayoría necesaria, con 359 votos favorables frente a los 360 requeridos. Al hilo, ha criticado que los eurodiputados del PSOE que participaron en esa votación "votaran en contra".

"Nos faltó un solo voto para sacar adelante nuestra objeción. Los socialistas españoles votaron en contra de una iniciativa que defendía a nuestros agricultores", ha señalado, no sin añadir que el Partido Popular no está en contra de los acuerdos comerciales, sino de aquellos que no garantizan unas condiciones de competencia justas.

PROPUESTAS

Frente a esta situación, ha detallado las propuestas de Alberto Núñez Feijóo para garantizar la protección del sector hortofrutícola español. Entre ellas ha destacado la creación de una Oficina Europea de Control de Importaciones, denominada Agrifish Alert, que permita mejorar la vigilancia de los productos que entran en la Unión Europea y detectar posibles incumplimientos.

Igualmente, ha defendido la aplicación efectiva de cláusulas de salvaguarda cuando las importaciones provoquen perjuicios al mercado comunitario, la exigencia de cláusulas de reciprocidad y controles en origen para garantizar que los productos marroquíes cumplan las mismas exigencias que los europeos, así como el refuerzo de los controles en los Puestos de Inspección Fronteriza (PIF).

Por último, ha reclamado actualizar los contingentes y los precios de referencia para adaptarlos a la realidad actual del mercado y evitar que las importaciones desestabilicen las cotizaciones en origen.

"El tomate de Almería es sinónimo de calidad, seguridad alimentaria y esfuerzo. No podemos permitir que nuestros agricultores compitan en desigualdad de condiciones. Feijóo tiene claro que los acuerdos comerciales deben ir acompañados de garantías y protección para quienes producen en España", ha concluido.