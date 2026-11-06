PP espera presentar en 2027 unos PGE con Feijóo al frente y poner "fin" al "castigo" del PSOE a Almería

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y la coordinadora de Educación del PP-A, María del Carmen Castillo. - PP

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, se ha mostrado "convencido" de que el próximo año su formación podrá dar a conocer unos presupuestos generales del Estado (PGE) conformados por un Gobierno con Alberto Núñez Feijóo al frente y, de este modo, poner "fin" al "castigo" al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "ha sometido a la provincia de Almería".

Así lo ha trasladado durante una comparecencia junto a la coordinadora de Educación del PP-A, María del Carmen Castillo, en la que ha dado cuenta de los novenos presupuestos aprobados por la Junta de Andalucía bajo el liderazgo de Juanma Moreno para su "entrada en vigor en tiempo y forma".

"Para nosotros la aprobación de los presupuestos es una tarea inexcusable", ha asegurado el también consejero andaluz de Agricultura, quien ha incidido en que, en caso de llegar a gobernar, Núñez Feijóo se encontrará unas circunstancias "muy parecidas" a las que se enfrentó Moreno por primera vez, al ponerse al frente del Gobierno con el inicio del año.

Con ello, ha observado que, en caso de cumplirse sus pronósticos, Feijóo "va a tener que aprobar en el mismo ejercicio dos presupuestos igual que hizo el presidente Juanma Moreno". "Sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que necesita el país y en Andalucía hemos demostrado que sabemos cómo llevarlo a cabo", ha añadido al respecto.

428 MILLONES EN INVERSIONES

Según ha desgranado el dirigente 'popular', las cuentas de la Junta para 2027 contemplan en Almería una inversión de 428 millones de euros, "un 242 por ciento más que en 2019", lo que refleja, a su juicio, "el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con el desarrollo económico y social de Almería y con las necesidades de sus municipios y ciudadanos".

En materia turística, los presupuestos contemplan un millón de euros para mejorar las infraestructuras de las pymes turísticas, 1,73 millones para actuaciones de calidad y sostenibilidad de las playas, 300.000 euros para mejorar los servicios turísticos y 500.000 euros para desarrollar experiencias turísticas sostenibles.

En el ámbito judicial, se destinan seis millones de euros a continuar los trabajos de construcción de la nueva sede judicial de Huércal-Overa. Por su parte, la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos invertirá 160.000 euros en obras de adecuación de la sede administrativa situada en la plaza Juan del Águila Molina, mientras que el área de Empleo contempla más de tres millones de euros para actuaciones en distintas oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellas las de Olula del Río, Almería Periferia, Altamira y Almadrabillas.

Fernández-Pacheco también ha destacado las partidas destinadas a vivienda y regeneración urbana, que incluyen 14,7 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana, cinco millones para la integración Puerto-Ciudad, 2,1 millones para mejorar la accesibilidad de las viviendas, 792.000 euros en ayudas al alquiler para personas vulnerables y 220.000 euros para la rehabilitación de viviendas públicas en el barrio de Chamberí.

En materia industrial, la provincia contará con más de 37 millones de euros del Fondo de Transición Justa, cinco millones del Fondo de Reindustrialización y un millón de euros del Plan Crece.

Por otro lado, las actuaciones medioambientales incluyen cerca de seis millones de euros para el sellado de vertederos en Berja, Cuevas del Almanzora, Uleila del Campo y El Ejido; 2,3 millones para infraestructuras verdes de adaptación al cambio climático en Albox, El Ejido y Abrucena; 635.000 euros para la rehabilitación de aljibes y nuevos puntos de suministro de agua en montes públicos, y 392.000 euros para vehículos destinados a los agentes medioambientales.

En el apartado de Fomento y Movilidad, el presidente provincial ha resaltado los 16,25 millones de euros previstos para la segunda fase de integración de la alta velocidad en la estación ferroviaria de Almería, así como los 6,2 millones destinados a finalizar las obras de la estación de autobuses de la capital.

También se contemplan 3,8 millones para el ramal de acceso a Urbanización en Roquetas de Mar, 500.000 euros para una nueva glorieta en Garrucha, 300.000 euros para el tramo Olula del Río-Fines de la Autovía del Almanzora y cerca de cuatro millones de euros para la ruta aérea Almería-Sevilla.

A estas actuaciones se suman casi 19 millones de euros para diferentes iniciativas de digitalización, inteligencia artificial aplicada a las pymes, puntos Vuela y ayudas frente al desafío demográfico.

MÁS DINERO PARA AGUA

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural contempla para Almería 13,3 millones de euros para ayudas a jóvenes agricultores, 13 millones para ayudas agroambientales y alrededor de 110 millones para las Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas (OPFH), en función de las solicitudes presentadas.

En materia hídrica, el presidente del PP ha resaltado el incremento de casi un 36 por ciento de la inversión en la provincia, que pasa de los 51 millones del ejercicio anterior a 69,3 millones de euros en 2027, lo que supone 18,3 millones adicionales.

Entre los proyectos más destacados figuran los 3,2 millones de euros para finalizar el proyecto y las obras de agrupación de vertidos y EDAR de Mojácar; 2,6 millones para concluir las obras de abastecimiento en alta de agua desalada en El Ejido; 2,1 millones para colectores en las barriadas de Balanegra, Berja y Dalías; cerca de 800.000 euros para la agrupación de vertidos y EDAR de Albox; 651.000 euros para la nueva EDAR de Vélez-Rubio y 940.000 euros para actuaciones de emergencia en cauces afectados por el incendio de Los Gallardos.

El sector hortofrutícola contará también con una inversión cercana a los diez millones de euros para la construcción del futuro Smart Green Cube, un centro de referencia para la innovación hortofrutícola. Fernández-Pacheco ha reconocido que su tramitación se está prolongando más de lo previsto, aunque ha asegurado que se están concentrando esfuerzos para hacer realidad este proyecto.

En cuanto al sector pesquero, Almería tendrá una participación destacada en el Plan de Modernización de Lonjas, que contará con 8,5 millones de euros a nivel regional en 2027. Además, se destinan cerca de 480.000 euros a actuaciones de eficiencia energética en la lonja de Garrucha.

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Las inversiones sanitarias alcanzarán los 40 millones de euros, con proyectos como el Hospital de Roquetas de Mar, la mejora del Hospital de Poniente y diferentes actuaciones técnicas en Almerimar, Huércal-Overa, el Hospital de La Inmaculada, Adra, Vega de Acá Este, Toblerone y Albox.

En materia educativa, la también consejera andaluza de Educación ha destacado, por su parte, que se prevén obras por valor de más de 30 millones de euros: los nuevos institutos de Las Salinas y Las Marinas, en Roquetas de Mar; el nuevo IES de Almerimar; la ampliación del CEIP Andalucía de Santa María del Águila, en El Ejido; la ampliación de la sede de Terreros, en Pulpí; la ampliación del CEIP Nueva Andalucía y el colegio de Vega de Acá.

A estas actuaciones se sumarán las reformas del IES Martín García Ramos, de Albox; el IES El Palmeral, de Vera, y la residencia Madre de la Luz, en Almería capital. Además, se contemplan transferencias a los centros educativos para mejorar el confort térmico y ejecutar obras menores, con una dotación aproximada de nueve millones de euros.

En el ámbito universitario, Castillo ha resaltado que las transferencias a la Universidad de Almería alcanzarán una cifra récord, con más de 90 millones de euros.

En materia cultural, ha destacado una inversión cercana a los cinco millones de euros, que incluye la rehabilitación del segundo recinto de la Alcazaba de Almería y la segunda fase de las obras de rehabilitación del Castillo de Vélez-Blanco.