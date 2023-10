El PP se hace con la Alcaldía de Turre (Almería) al prosperar la moción de censura con IU para desalojar al PSOE

TURRE (ALMERÍA), 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal 'popular' Arturo Grima se ha hecho este martes con la Alcaldía de Turre (Almería) tras prosperar la moción de censura presentada por los cuatro miembros de su grupo municipal junto con los dos de Con Andalucía (IU-Turre con Andalucía) para desalojar a la socialista María Isabel López, quien ganó las elecciones locales del 28M con una mayoría simple, y ha conseguido estar al frente el gobierno local 129 días.

"Me hubiera gustado llegar a un acuerdo con Turre para la Gente en junio y no tener que poner una moción de censura, que ya la padecí yo y no me gusta. Pero bueno, el acuerdo ha llegado ahora, algo que es evidentemente democrático y legal", ha manifestado Grima durante su intervención en el pleno celebrado este martes con el que se consuma la primera moción de censura en Andalucía desde las pasadas elecciones municipales y con la que el PP obtiene el gobierno en 63 de los 103 ayuntamientos almerienses.

Según ha detallado, el pacto alcanzado permite al PP dirigir la Alcaldía de Turre hasta el 31 de marzo de 2026, momento a partir del cual la vara de mando irá a manos de unos de los dos ediles de Turre para la Gente hasta junio de 2027. "Ha llegado el momento de un cambio que nos devuelva la esperanza y la confianza en nuestro gobierno local. Juntos podemos construir un Turre más próspero, equitativo y participativo", ha manifestado.

No obstante, Grima ha hecho un llamamiento a la participación a todos los miembros de la corporación para que se sientan "cómodos". "Siempre estaré abierto a escucharles y atender las propuestas que puedan hacer para mejorar nuestro municipio", ha añadido antes de asegurar que de los programas del PP y Turre con Andalucía "saldrán los principales proyectos" a realizar en este mandato.

Una vez finalizado el Pleno, el nuevo alcalde de Turre ha asegurado que los seis miembros que compondrán el equipo de gobierno están dispuestos a "trabajar por su pueblo" desde la "buena convivencia y una buena gestión".

Por su parte, el portavoz del hasta ahora grupo municipal de Turre Con Andalucía, David Ruiz, ha dado cuenta de la ausencia de contactos en estos meses atrás con los miembros del PSOE a la hora de intentar formar un gobierno de coalición, lo cual se vio dificultado por las desavenencias de años anteriores con la ya exalcaldesa socialista.

"El PSOE no nos ha llamado para nada. Además, lo dijeron en sus actos de campaña, en vídeos posteriores cuando sacaron la mayoría simple y no la mayoría absoluta. Se ratificaron en que no iban a llamarnos y que no iban a repetir el pacto de gobierno", ha detallado a la hora de justificar las conversaciones abiertas con el PP pese a la advertencia, por parte de la coordinadora provincial, de su expulsión en caso de que se llegara a un pacto.

De momento, según Ruiz, "no nos ha llegado ninguna carta ni ningún escrito oficial de Izquierda Unida diciendo que estábamos expulsados" pese a que sí se recibió una petición en el Consistorio para disolver el grupo municipal por parte de la dirección provincial. "Nosotros hemos metido otro escrito, informando a la secretaria de que no nos sentimos expulsados", ha añadido.

La situación ha llevado a los concejales a una situación incierta a la hora de que alguno de ellos pueda afrontar la Alcaldía en los últimos 14 meses de mandato o percibir un salario público; aspecto este último al que ha restado importancia. "A mí no me mueve la ambición para ser alcalde", ha asegurado.

UN PACTO QUE "NO FUNCIONÓ"

Por su parte, la exalcaldesa socialista ha señalado que tras dos mandatos de pacto con IU para formar un gobierno local en Turre se decidió no volver a contactar con ellos porque dicho acuerdo "no funcionó". "Siempre partimos de la premisa de que el pueblo es lo primero y lo primero que miramos es su bien y el interés general", ha dicho a la hora de alegar la ausencia de acuerdos con su exsocio de gobierno.

"Si esto nos lleva a estar en la oposición, estamos en la oposición y desde aquí seguiremos trabajando por los vecinos y vecinas, pero no íbamos a formar una coalición que no iba a ser beneficiosa para el municipio", ha justificado.

López ha señalado que el acuerdo entre PP y Turre Con Andalucía viene dado únicamente porque "los números les daban" y solo faltaba alcanzar un acuerdo sobre "quién iba a tener la alcaldía al principio" y "quién la tendría al final". "Cuatro meses después han logrado y ese acuerdo y este es el porqué de esta moción", ha resumido.

La dirigente socialista ha incidido asimismo en la situación en la que quedan los dos miembros que se presentaron a las elecciones por IU ante el escrito de su coordinadora provincial para disolver el grupo, lo que, a su juicio, los incapacita para tener una concejalía delegada o percibir sueldos.