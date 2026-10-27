El PP pide aclarar más de 8.000 inscripciones en el censo exterior y señala a siete municipios de Almería

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, junto al candidato Rafael Hernando y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez. - PP

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha reclamado este martes aclaraciones sobre más de 8.000 inscripciones adicionales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de Almería y ha asegurado que siete municipios de la provincia registran un incremento del censo exterior superior al crecimiento de su población residente, en relación con la aplicación de la Ley de Nietos.

Crespo ha comparecido ante los medios junto a los candidatos al Congreso Rafael Hernando y Elena Gómez, y la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, en una comparecencia en la que ha reclamado "transparencia, seguridad jurídica y garantías" en la aplicación de esta normativa y su posible incidencia en el censo electoral.

La candidata 'popular' ha expresado su "preocupación" ante esta situación y ha pedido que se aclaren los criterios utilizados para asignar a los nuevos electores a cada localidad.

Asimismo, ha solicitado que se compruebe cuántas de las más de 8.000 inscripciones adicionales corresponden a personas que cumplen los requisitos legales y qué procedimientos se han seguido para registrarlas.

"No puede haber incertidumbre sobre un asunto tan importante como el censo electoral. Queremos saber qué ha ocurrido, que se comprueben las inscripciones y que se garantice que cada ciudadano pueda votar si le corresponde hacerlo", ha declarado Crespo.

En este sentido, ha insistido en que su partido no cuestiona el derecho al voto de quienes cumplen los requisitos legales, y ha defendido que los resultados electorales reflejen "la voluntad de los ciudadanos que tengan reconocido ese derecho".

Por su parte, Rafael Hernando ha cuestionado el procedimiento seguido para tramitar las solicitudes de nacionalidad e inscripción electoral vinculadas a la Ley de Nietos.

El dirigente ha hecho referencia a un procedimiento judicial abierto y a las actuaciones de revisión que "deben permitir comprobar si las inscripciones cumplen los requisitos exigidos". También ha reclamado información sobre las cifras y las circunstancias de las solicitudes tramitadas en el extranjero.

En concreto, ha pedido que las administraciones detallen qué documentación acredita la vinculación de los solicitantes con los municipios en los que figuran inscritos y si se han producido irregularidades.

El candidato 'popular' ha reclamado que se depuren las responsabilidades que pudieran corresponder en caso de acreditarse algún incumplimiento y ha defendido la necesidad de proteger tanto el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero como las garantías del sistema electoral.

Durante su intervención, Hernando ha calificado el procedimiento de "proceso de ingeniería social" y ha acusado al PSOE, Sumar y Podemos de "promover una política de nacionalidad e inscripción electoral en el extranjero que podría alterar la composición del censo".

Además, ha animado a los almerienses a participar en las próximas elecciones y ha defendido que "no se debe permitir que se suplante la voluntad de los ciudadanos", para lo que ha apostado por un cambio político en España.

EL CENSO EXTERIOR DE EL EJIDO CRECE UN 35,8% EN TRES AÑOS

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido ha explicado que el Ayuntamiento ha solicitado información al Instituto Nacional de Estadística (INE) y a la Junta Electoral para conocer cuántas inscripciones vinculadas a la Ley de Nietos se han asignado al municipio y con qué documentación se ha acreditado la vinculación territorial de los solicitantes.

Ibáñez ha destacado la singularidad de El Ejido, que se constituyó como municipio independiente en 1982, y ha planteado dudas sobre cómo se comprueba el arraigo de descendientes de personas que abandonaron España entre 1936 y 1955 respecto al territorio que actualmente conforma la localidad.

En concreto, ha detallado que El Ejido ha pasado de 793 electores residentes en el extranjero en septiembre de 2023 a 1.077 en septiembre de 2026, lo que supone un incremento del 35,8 por ciento durante ese periodo.

La regidora también ha señalado que la respuesta recibida del INE no ha resuelto las dudas planteadas por el Consistorio, puesto que se remite, entre otras cuestiones, al procedimiento judicial en curso y a las instrucciones trasladadas a los consulados.

"La confianza en las administraciones se demuestra con certidumbre, seguridad jurídica y transparencia. Necesitamos saber cuántas personas se han inscrito vinculadas a esta normativa y qué criterios se han utilizado", ha reiterado Ibáñez.