La candidata del PP al Congreso por Almería, Carmen Crespo, durante su visita a la playa de Balerma junto a la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez. - PP

EL EJIDO (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

La candidata 'número uno' del PP de Almería al Congreso, Carmen Crespo, ha pedido este miércoles explicaciones al Gobierno central sobre los 12 millones de euros previstos para construir los espigones de Balerma, en El Ejido, ante la falta de ejecución del proyecto, y ha asegurado que Alberto Núñez Feijóo dará "el impulso necesario al proyecto" si llega al Ejecutivo.

Así lo ha trasladado durante una visita a la playa de Balerma junto a la alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, en la que ha considerado "incomprensible" que el Gobierno de España no haya sacado adelante el proyecto "pese al tiempo transcurrido y a los recursos económicos de los que ha dispuesto".

"Balerma lleva demasiados años esperando una solución estructural. Los vecinos están hartos de promesas incumplidas y de anuncios que nunca se traducen en obras", ha reprochado.

En una nota, la candidata 'popular' ha recordado que la redacción del proyecto se licitó en 2022 y que, en octubre de aquel año, el entonces subdelegado del Gobierno, actualmente candidato socialista al Senado, anunció que estaría listo en unos meses. Posteriormente, en marzo de 2023, se llegó a plantear que las obras podrían comenzar a finales de ese mismo año, aunque la actuación continúa pendiente.

Ante estos retrasos, Crespo ha preguntado "¿dónde están los 12 millones de euros que estaban previstos para ejecutar esta actuación y qué ha impedido que se lleve a cabo?".

Asimismo, ha destacado que el Ayuntamiento de El Ejido ha remitido 86 escritos y comunicaciones oficiales al Gobierno central para reclamar medidas que frenen el deterioro de la playa.

Según ha detallado, las mediciones municipales realizadas en febrero de 2026 "constataron un retroceso de más de 20 metros de la línea de costa en distintos puntos, una cifra que se aproxima a los 30 metros en la zona del varadero".

Crespo ha defendido la gestión de anteriores gobiernos del PP en materia de protección del litoral y ha destacado las actuaciones impulsadas durante sus mandatos que, según ha señalado, todavía contribuyen a proteger distintas zonas costeras.

En cuanto a la actuación prevista en Balerma, ha precisado que el compromiso del PP pasa por la construcción de los ocho espigones previstos o de aquellas estructuras que los informes técnicos determinen como necesarias para garantizar una solución "eficaz y duradera".

OCHO AÑOS DE ESPERA

Por su parte, la alcaldesa de El Ejido ha expresado su preocupación por el estado de la playa de Balerma y ha reclamado nuevamente la construcción de los espigones, una actuación que, según ha recordado, lleva ocho años pendiente, "pese a los numerosos escritos, llamadas y reuniones mantenidas".

Asimismo, ha advertido de que, en puntos como Las Cuevecillas, el agua ha llegado incluso hasta los invernaderos de los vecinos, un hecho que, según ha señalado, pone de manifiesto el "deterioro" que sufre este tramo del litoral ejidense.

La regidora ejidense ha expresado su confianza en que, "a partir del próximo 29 de noviembre, con Feijóo al frente del Gobierno, las obras puedan convertirse en una realidad".