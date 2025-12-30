PP pide al Gobierno que dejar de "mirar hacia otro lado" con las 'narcolanchas' en Cabo de Gata (Almería)

La parlamentaria del PP Mónica Morales en una playa de Cabo de Gata (Almería). - PP

ALMERÍA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PP de Almería Mónica Morales ha reclamado al Gobierno central que "deje de mirar hacia otro lado" y "actúe con responsabilidad" a la hora de dotar de medios a la Guardia Civil para combatir la proliferación de 'narcolanchas' que operan en las costas de Cabo de Gata, en Almería.

"La seguridad de nuestras costas y el respaldo a la Guardia Civil no pueden esperar más", ha afirmado la parlamentaria en una nota un día después de que el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, hiciera un llamamiento a la "responsabilidad de los empresarios" que dirigen "estaciones de servicio, atendidas o no" para vigilar la actividad de los 'petaqueros', así como a la Junta de Andalucía, por sus competencias en materia de industria.

Morales, quien ha reiterado el apoyo y reconocimiento "de todo el PP al trabajo de la Guardia Civil", ha manifestado que los agentes "merecen trabajar con dignidad, con medios adecuados y con el respaldo institucional que necesitan", por lo que "defender a la Guardia Civil es defender la seguridad de todos y el futuro de nuestro territorio".

Para la representante del PP en el Parlamento andaluz, la "invasión" de 'narcolanchas' en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar es "alarmante", en especial "cada vez que hay temporal marítimo". A su juicio, la presencia de estas embarcaciones evidencian " la absoluta falta de medios materiales y humanos de la Guardia Civil para poder hacer frente a estas mafias".

Morales ha lamentado que este "paradisíaco enclave almeriense" se esté "convirtiendo en refugio habitual de las 'narcolanchas'", por lo que ha afeado la "pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez", que "sigue sin adoptar medidas eficaces para impedirlo".

"El abandono del Gobierno es total. Nuestros agentes se enfrentan a organizaciones criminales perfectamente equipadas, mientras carecen de embarcaciones adecuadas y refuerzos de personal. A pesar de esto, el Gobierno de Sánchez mira hacia otro lado sin preocuparse ni de quienes arriesgan su vida cada día para protegernos, ni de los vecinos, ni de los turistas que visitan nuestro parque natural", ha indicado.

Con ello, ha incidido en que es necesario aplicar medidas "urgentes y contundentes", entre ellas el refuerzo "inmediato" de efectivos de la Guardia Civil y "más medios para que los agentes puedan luchar contra el narcotráfico en igualdad de condiciones".