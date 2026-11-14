PP rechaza el "efecto llamada" de la regularización en Almería y reclama una inmigración "legal y ordenada"

Candidatos y dirigentes del PP de Almería muestran su apoyo a Ceuta en un acto de campaña electoral. - PP

ALMERÍA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'número uno' del PP de Almería al Congreso de los Diputado, Carmen Crespo, ha manifestado este sábado la postura de su partido en favor de una inmigración "legal y ordenada" que "respete la dignidad de las personas" en el marco de la legalidad.

"No creemos en el efecto llamada que producen las regularizaciones masivas", ha afirmado la dirigente 'popular' durante un acto celebrado frente a la antigua Casa de Melilla en Almería en el que se ha vuelto a manifestar el apoyo a la ciudad autónoma de Ceuta y se ha reivindicado la "soberanía nacional" y la "defensa de las fronteras".

Crespo ha criticado la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez ante los acontecimientos ocurridos este verano y ha considerado que "dejó desprotegida a la ciudad autónoma en un momento especialmente delicado", según ha anotado la formación en un comunicado.

Asimismo, ha defendido que España necesita una política migratoria que "combine la acogida a quienes vienen a trabajar legalmente con el control de las fronteras y el cumplimiento de la legislación".

En este sentido, ha detallado las propuestas del PP para reforzar la frontera sur, entre las que ha destacado aumentar los medios y efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, mejorar las infraestructuras fronterizas y prohibir por ley las regularizaciones masivas.

También ha defendido que los procedimientos de devolución "se resuelvan con agilidad, con todas las garantías legales". Entre las actuaciones concretas para Ceuta ha citado la construcción de una nueva comisaría de Policía Nacional, una nueva comandancia de la Guardia Civil y la ampliación del paso fronterizo del Tarajal.

La candidata popular ha añadido que es necesario aprovechar los fondos europeos destinados a los sistemas de gestión y vigilancia de fronteras y reclamar más financiación para Ceuta y Melilla. "Alberto Núñez Feijóo tendrá una carpeta específica de Ceuta en el Consejo de Ministros para abordar sus necesidades y dar soluciones a los problemas de la ciudad", ha asegurado.

Durante el acto, en el que también han participado los candidatos al Congreso y al Senado Rafael Hernando y Ana Martínez Labella, la vicesecretaria general del PP de Almería capital y alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha destacado la "solidaridad" y "empatía" del PP con los ceutíes.

Vázquez ha subrayado que esta defensa debe traducirse en medidas concretas y ha reivindicado una política migratoria "legal y ordenada", así como más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "combatir a las mafias que trafican con los sueños y las necesidades de las personas". "El Partido Popular, con nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, va a defender a los ceutíes y a todos los españoles", ha dicho

Por su parte, el presidente de NNGG de Almería, Diego Martínez, ha reafirmado el compromiso de los jóvenes populares con Ceuta y ha subrayado que "Ceuta es España y la soberanía española sobre Ceuta no se negocia", defendiendo además que su frontera es también la frontera de todos los españoles.