El PP reclama al Gobierno que los días de pesca en el Mediterráneo para 2026 incluyan la ampliación autorizada

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha exigido al Gobierno de España que los días de pesca para la flota del Mediterráneo en 2026 incluyan la ampliación autorizada este año, una petición que ha elevado al Congreso con el fin de garantizar que los barcos de todas las regiones puedan mantener su actividad hasta final de año y faenar en la campaña navideña "sin desigualdades ni privilegios territoriales".

Así lo ha planteado en la Comisión de Pesca de la Cámara Baja donde ha advertido que "es fundamental que se dé certidumbre al sector pesquero y que se lleven a cabo medidas estructurales para asegurar el futuro de las familias que dependen de este sector", según ha señalado el partido en un comunicado.

En su intervención, Martínez Labella ha trasladado la "preocupación" con la que viven diariamente los pescadores de Almería y de Andalucía como consecuencia de "la reducción de los días de pesca, el envejecimiento de la flota, la inseguridad normativa constante y la presión añadida que supone el Plan Plurianual del Mediterráneo".

Actualmente, ha recordado que el 80% de la flota de arrastre de todo el territorio español está amarrada, sin que los barcos puedan salir a faenar porque han decidido reservar días para poder salir a faenar en fechas cercanas a la Navidad, renunciando a trabajar en septiembre y en octubre.

"Estamos ante un problema que afecta a todo el Mediterráneo español. Todos los pescadores vivan donde vivan tienen la misma incertidumbre, todos están sometidos a las mismas reglas y restricciones. Cuando uno escucha en Garrucha, en Adra, o en Roquetas de Mar, las mismas preocupaciones que en Palamós o en Torrevieja, entiende que este problema no se soluciona por territorios, sino por caladeros", ha afirmado.

Martínez Labella ha defendido que "el Mediterráneo es un único caladero y cualquier medida que ignore esta realidad está destinada a quedarse corta", por ello ha insistido en que "es imprescindible asegurar un reparto equitativo de la ampliación de días de pesca anunciada por el Gobierno".