El PP reivindica en Vera (Almería) el liderazgo femenino como "motor de transformación" en turismo, educación y cultura

Último Foro Del Ciclo 'Andaluzas Que Lideran A Tu Lado'. - PP ALMERÍA

VERA (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de Almería ha celebrado este lunes en Vera el último foro del ciclo 'Andaluzas que lideran a tu lado', un encuentro centrado en el turismo, la educación y la cultura como pilares del desarrollo territorial, en el que cinco mujeres referentes han compartido su trayectoria profesional y personal, reivindicando el liderazgo femenino como "motor de transformación" en estos sectores estratégicos.

Según ha detallado la formación política en una nota, la gerente del restaurante Terraza Carmona, Manuela Baraza, distinguida en 2004 con el Escudo de Oro de la Provincia por la Diputación Provincial, ha reivindicado el valor de la vocación y la formación en el ámbito hostelero. Tras recordar que comenzó hace 65 años "sin experiencia" en la cocina, ha defendido que el éxito requiere valentía, preparación y pasión.

Baraza ha subrayado que la gastronomía es "parte esencial del turismo" y ha advertido de la "dificultad" para encontrar personal cualificado en el sector. A su juicio, la profesionalización de la hostelería es uno de los grandes retos pendientes, insistiendo en que "la formación se puede adquirir, pero la vocación es imprescindible para alcanzar la excelencia y ofrecer un servicio de calidad acorde con el potencial de Andalucía y de Almería".

Por su parte, la bailaora y coreógrafa Rocío Garrido, formada en el Conservatorio Profesional de Danza de Almería, ha puesto el acento en la necesidad de oportunidades para los artistas. Según ha explicado, el trabajo creativo "no siempre es visible", ya que "solo se percibe cuando se materializa sobre el escenario, pero detrás hay años de esfuerzo y dedicación".

Garrido ha defendido la importancia de evolucionar y no estancarse en el mundo del flamenco, así como el respaldo institucional al talento, al tiempo que ha reclamado más accesibilidad a espacios emblemáticos para la celebración de espectáculos.

Desde el ámbito turístico e industrial, la CEO de Made in Macael-Turismo Industria, Carmen M. Liria, ha relatado su apuesta por transformar la cultura del mármol en un recurso estratégico para el Valle del Almanzora. En este contexto, ha defendido la importancia del apoyo administrativo a autónomos y emprendedores, así como la necesidad de mejorar las infraestructuras de comunicación y facilitar la conciliación familiar, especialmente en el caso de las mujeres.

Liria ha destacado que su proyecto se sustenta en la escucha activa a la población local, especialmente a los mayores, a quienes considera su "enciclopedia viva". Asimismo, ha anunciado su intención de potenciar las visitas educativas para que los escolares conozcan la geología, la historia y el patrimonio de su entorno, convencida de que "se valora lo que se conoce" y de que "las nuevas generaciones deben entender sus raíces para proyectarlas al futuro".

En el ámbito educativo, la responsable de la sección de Necesidades Educativas Especiales de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y FP en Almería, Lola Andújar, ha defendido la accesibilidad universal y la inclusión real de las personas con diversidad funcional. Asimismo, ha señalado que la sociedad "debe afrontar el reto de adaptar la formación para garantizar la integración efectiva y ofrecer una oferta turística accesible".

Andújar ha subrayado la necesidad de mayor compromiso empresarial y de una formación específica que permita a los profesionales atender adecuadamente a personas con necesidades especiales. A su juicio, "visibilizar experiencias positivas de inserción laboral contribuirá a avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva".

Por último, la fundadora de Almería Concierge, Nerea Mieza, ha analizado los principales desafíos del sector turístico: "la accesibilidad por tierra, mar y aire; la estacionalidad; y la falta de personal cualificado y estable". No obstante, ha defendido que "estos retos pueden convertirse en oportunidades si se apuesta por la estrategia y la diversificación".

Mieza ha destacado que "Almería conserva valores diferenciales, especialmente en el turismo premium", al que ha definido como un "lujo discreto" basado en la desmasificación, las playas vírgenes y la gastronomía local. Según ha explicado, este segmento puede contribuir a romper la estacionalidad, pero exige una preparación adecuada y equipos profesionales formados para responder a estándares más elevados.

Tras las intervenciones de las participantes, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha agradecido sus aportaciones y ha señalado que el foro ha permitido extraer conclusiones: "la educación y la formación son imprescindibles en un mundo cada vez más competitivo; es necesario apostar por la accesibilidad, mejorar las comunicaciones y romper la estacionalidad; y el éxito de cualquier proyecto depende de las personas".

Fernández-Pacheco ha defendido que Almería es "un gran proyecto colectivo" que "debe seguir construyéndose desde el diálogo y la colaboración", toda vez que ha apostado por que los propios almerienses conozcan y valoren su patrimonio, como el sector del mármol o la agricultura, para potenciarlo y exportarlo.

EL LIDERAZGO FEMENINO COMO "MOTOR DE LA TRANSFORMACIÓN"

Además, el presidente provincial ha puesto en valor el liderazgo femenino como "motor de transformación social y económica", subrayando que las mujeres que han intervenido en el foro representan el ejemplo de "una Almería dinámica, preparada y valiente". En su opinión, "escuchar sus experiencias permite diseñar políticas más ajustadas a la realidad y reforzar una estrategia común basada en el talento, la formación y la igualdad de oportunidades".

Por su parte la coordinadora de Desarrollo Educativo y Formación Profesional del PP Andaluz, María del Carmen Castillo, ha subrayado la relevancia de foros como el celebrado en Vera para escuchar de primera mano las demandas de mujeres que lideran en distintos sectores estratégicos.

Castillo ha puesto en valor que en el Gobierno andaluz presidido por Juanma Moreno existen mujeres al frente de áreas fundamentales para el progreso de la comunidad, lo que, a su juicio, "evidencia una apuesta real por el talento femenino". Durante su intervención, ha señalado que lo verdaderamente importante del encuentro ha sido el testimonio de las participantes y su manera de afrontar los retos.

En este sentido, ha defendido que "el esfuerzo y la constancia, especialmente cuando se fomentan desde la infancia, permiten alcanzar metas y desarrollar el talento". Por ello, ha insistido en que la inversión en educación es "una apuesta directa por el futuro", recordando que el 20% del presupuesto andaluz se destina a esta materia.

Por último, el alcalde de Vera, Alfonso García, ha destacado el liderazgo demostrado por todas las participantes en el foro y ha subrayado que "el emprendimiento, la innovación y el talento son elementos esenciales para consolidar al municipio como un referente en negocio y comercio".

García ha afirmado que ese objetivo "no puede alcanzarse sin contar con las mujeres que impulsan proyectos y generan oportunidades", asegurando que "sus trayectorias constituyen un ejemplo de las claves necesarias para alcanzar el éxito".