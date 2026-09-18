PP señala "aumentos interanuales" de la criminalidad desde 2023 en Almería y reclama "más medios" contra la delincuencia

Las diputadas del PP Ana Martínez Labella y Maribel Sánchez Torregrosa. - PP

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas nacionales del PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa y Ana Martínez Labella han señalado este viernes la "preocupante evolución" de los datos de criminalidad, puesto que, desde 2023, todos los periodos relativos al primer semestre de cada año "han cerrado con aumentos interanuales de la criminalidad registrada en la provincia".

La representantes del PP ha exigido "explicaciones" sobre este asunto al subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, al tiempo que han reclamado "un refuerzo de los medios humanos y materiales para la Guardia Civil", la cual "realiza una excelente labor a pesar del abandono que sufren por parte del Gobierno".

Según los cálculos ofrecidos por Sánchez Torregrosa en una nota, Almería ha pasado de registrar 13.893 infracciones penales en el primer semestre de 2018 a 17.724 en el mismo periodo de 2026, "lo que supone 3.800 infracciones más y un incremento del 27,5 por ciento".

A ello ha sumado los datos del INE relacionados con el crecimiento de la población en la provincia que ha pasado de 704.219 habitantes en 2018 a 782.020 en 2026, un incremento del 11 por ciento. "Estamos hablando de un 11 por ciento de aumento de la población frente a un 27,5 por ciento de incremento de la criminalidad en la provincia de Almería", ha comparado.

Para la diputada nacional, estos datos "hablan por sí solos" por lo que ha reclamado al subdelegado del Gobierno una respuesta ante "esta preocupante evolución" al tiempo que le ha pedido que "tome medidas urgentes para revertir la situación".

En relación al último balance, sobre los primeros meses de 2026, ha destacado el incremento de un 34 por ciento interanual de los delitos de robo con violencia e intimidación, que pasan de 306 a 410. "Mientras estos delitos aumentan un 34 por ciento en Almería, disminuyen un 3,9 por ciento en Andalucía y un 0,8 por ciento en el conjunto de España", ha apuntado.

También ha señalado el incremento de las sustracciones de vehículos, que pasan de 135 a 178, un 31,9 por ciento más, frente al 3,9 por ciento de aumento en Andalucía y el 3,6 por ciento en España. A ello ha sumado el aumento de los delitos de tráfico de drogas, que pasan de 212 a 240, un 13,2 por ciento más, y el incremento del 6,9 por ciento de las agresiones sexuales con penetración.

UNOS 100 GUARDIAS CIVILES MENOS

Por otra parte, la diputada del PP ha relacionado la evolución de la criminalidad con la necesidad de contar con más medios para combatirla y ha recordado una respuesta parlamentaria del Gobierno al PP sobre los efectivos de la Guardia Civil en la provincia. Según los datos de esa respuesta del Gobierno, "Almería cuenta actualmente con 106 guardias civiles menos de forma proporcional al incremento de población que en 2018".

"Si no se invierte, si no se le dan herramientas a nuestra Guardia Civil con más compañeros y con más medios materiales, estas cifras difícilmente se podrán revertir", ha subrayado.

En este sentido, ha reclamado al subdelegado del Gobierno que dé explicaciones sobre los recursos que el Ministerio del Interior está destinando a la provincia y ha preguntado si los almerienses "se tienen que acostumbrar" a que los balances de criminalidad continúen registrando incrementos año tras año.

La diputada nacional ha recordado que el PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley (PNL) relativa a medidas eficaces de lucha contra la presencia de narcolanchas en Andalucía y en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Interior.

Sánchez Torregrosa ha señalado que esta iniciativa cobra especial relevancia ante los episodios registrados en las costas en los últimos días y ha mencionado el reciente incidente en el que una narcolancha colisionó con una patrullera de la Guardia Civil, con heridos entre los delincuentes y riesgo para los agentes.

Entre las medidas reclamadas por el PP en la PNL figura, según ha explicado, la creación de una unidad especializada y coordinada, para la lucha contra el narcotráfico, como lo fue la Ocon-SUR, con presencia operativa en el litoral andaluz y murciano ya que tal y como han denunciado los propios agentes, desde que desapareció las narcolanchas campan a sus anchas por la costa.

Además, ha hecho hincapié también en la necesidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispongan de medios adecuados para perseguir a las narcolanchas, incluyendo medios aéreos y embarcaciones adecuadas y suficientes.