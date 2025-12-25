PP valora que el Senado apruebe que Lorenzo Ferrer Maldonado se reconozca "descubridor" del estrecho de Bering - PP

ALMERÍA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de Almería, Carmen Belén López, ha destacado este jueves la aprobación en la comisión de Cultura del Senado de una moción en la que se exige al Gobierno de España que reconozca al virgitano Lorenzo Ferrer Maldonado, como descubridor del estrecho de Bering.

Este navegante, de cuyo fallecimiento se cumple ahora el IV centenario (1625- 2025), merece según López Zapata, "salir de los archivos y las dudas para que su figura sea restaurada en el rompecabezas de la exploración del mundo", según una nota del PP.

Lorenzo Ferrer Maldonado alcanzó el estrecho de Bering en 1588, 140 años antes que el explorador danés, Vitus Bering, trazando en su cuaderno de bitácora su paso por esta zona que simboliza la frontera natural entre Asia y América, el umbral que conecta dos continentes.

Carmen Belén López ha afirmado que devolver a la historia la hazaña de este almeriense universal como descubridor del estrecho es de "justicia".

Además, según ha dicho, supone una oportunidad para dar a conocer a las nuevas generaciones el legado que describió con extraordinaria precisión sobre la geografía, fauna, corrientes marinas y fenómenos naturales propios del Ártico y del actual estrecho de Bering.

"Estamos ante un descubrimiento silenciado", ha apostillado la senadora del PP, que ha apuntado que la causa "de su marginación no se debe solo a errores o negligencias, sino a razones de estado".

"En una época en la que la monarquía española controlaba celosamente sus rutas transoceánicas, el descubrimiento de un pasaje alternativo al Pacífico suponía una ventaja estratégica que, por motivos políticos y geoestratégicos, no convenía divulgar", ha expuesto en la cámara alta.

Con la aprobación de esta moción, el Senado insta al Gobierno de España a conmemorar oficialmente el IV centenario del fallecimiento de Lorenzo Ferrer Maldonado mediante un programa de actos académicos, culturales y divulgativos.

Asimismo, la Cámara Alta pide que se promueva una exposición itinerante sobre la vida y legado de este navegante en colaboración con instituciones como el Museo Naval, el Archivo General de Indias, la Real Academia de la Historia y la Universidad de Almería.

De igual modo se apuesta por desarrollar materiales educativos y actividades de divulgación que incorporen su figura a los currículos escolares y universitarios y a colaborar con administraciones locales y autonómicas para poner en valor su memoria en Berja, Guadix y Almería, fomentando rutas culturales y turísticas vinculadas a su figura.