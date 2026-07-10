Presentada en Almería la primera edición del ciclo 'Noches de Verano en El Toyo', con conciertos, cine, flamenco o humor

Archivo - Presentación del ciclo 'Noches de Verano en El Toyo' en Almería - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este viernes la primera edición de 'Noches de Verano en El Toyo', un nuevo ciclo cultural y de ocio que convertirá el Anfiteatro de la Plaza del Mar en un punto de encuentro.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa, organizada en colaboración con las empresas Contraportada y Asiento VIP, se desarrollará todos los martes, desde el próximo 14 de julio hasta el 8 de septiembre.

Tendrá una programación gratuita y dirigida a todos los públicos que incluirá conciertos, teatro, humor, cine de verano, flamenco, cuentacuentos, juegos tradicionales y otras propuestas familiares.

Durante la presentación, el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que este proyecto responde al compromiso municipal de ofrecer una oferta turística que vaya más allá del sol y la playa.

El edil ha puesto en valor, además, la apuesta por el talento almeriense, ya que buena parte de los artistas participantes son profesionales de la provincia. "Apoyar a nuestros creadores es apostar por nuestra identidad cultural", ha insistido.

Asimismo, el programa busca fomentar la convivencia y el disfrute de los espacios públicos entre las familias almerienses, recuperando propuestas como el cine de verano o los juegos tradicionales y convirtiendo las plazas en lugares de encuentro intergeneracional.