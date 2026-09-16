El presidente de la Audiencia de Almería, "preocupado" por la falta de delegado de Justicia: "Estamos parados"

Archivo - El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Columna, ha manifestado su "preocupación" ante la falta de nombramiento por parte de la Junta de Andalucía de un delegado territorial de Justicia con el que tener un interlocutor "directo" para abordar los problemas y necesidades de la Administración de Justicia, lo que dificulta su normal funcionamiento.

"Ahora mismo hay asuntos que tenemos parados", ha asegurado a los periodistas Columna, quien ha afirmado echar en falta en la provincia la figura de un delegado con el que abordar frente a frente asuntos relacionados con la dotación de personal, infraestructuras judiciales o cuestiones operativas que son dependientes de la Junta de Andalucía.

El nombramiento de un delegado de Turismo, Justicia, Desregularización y Administración Local de la Junta de Andalucía en Almería está pendiente desde el pasado mes de julio, cuando se efectuó la remodelación del Ejecutivo andaluz bajo el nuevo gobierno liderado por Juanma Moreno, si bien en este caso el puesto depende de la decisión que adopte Vox ya que dicha cartera tiene al frente al vicepresidente segundo, Manuel Gavira.

Mientras tanto, las responsabilidades en materia de Justicia están a cargo, en suplencia por vacante, del delegado del ramo en Granada, José Manuel López, aunque para el presidente de la Audiencia resulta insuficiente abordar las cuestiones relativas a Almería con un responsable con el que, según ha manifestado, no ha mantenido hasta el momento ni una llamada telefónica.

"Hace falta un delegado de Justicia aquí, sin delegado es que no podemos trabajar", ha apremiado el presidente tras las dificultades sufridas este mismo verano en la sede judicial de El Ejido, donde surgieron problemas informáticos derivados de la caída de internet, lo que obligó a buscar medidas alternativas en los propios juzgados, así como de la rotura del sistema de climatización, que originó severas molestias a trabajadores y usuarios por las elevadas temperaturas alcanzadas en el inmueble.

De igual modo, Columna ha reclamado esta figura para abordar de forma directa y concreta cuestiones como la ampliación del Servicio de Mediación a otros ámbitos en pro de agilizar la justicia tras los "buenos resultados" obtenidos en la solución de conflictos en procedimientos relativos a delitos leves.

Asimismo, cree que hay cuestiones que deben abordarse con la Junta a través de un representante directo para Almería, entre ellas, la gestión de espacios de trabajo en las oficinas de justicia, la creación de nuevas sedes en Vera o Huércal-Overa, o las obras pendientes en varios inmuebles, como el propio Palacio de Justicia, donde los avances se han detenido.

"Teníamos obras a medio empezar en la Audiencia, pero no hay nadie con quién hablar", ha advertido Columna, quien ha trasladado esta cuestión a otros responsables de la Junta, si bien por el momento los contactos a nivel provincial relativos a las necesidades de los operadores jurídicos se realizan con personal de la Delegación de Justicia que, por sus cargos, se ven limitados en la toma de decisiones.