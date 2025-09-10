El presidente de la Diputación de Almería presume de "deuda cero" y ejecución "casi al 100%" con el agua como prioridad

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, durante su intervención en el desayuno informativo ‘Andalucía desde sus territorios’, de Europa Press Andalucía - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha defendido este miércoles la gestión desarrollada en la institución provincial al destacar que ha alcanzado la "deuda cero" y una ejecución "casi al cien por ciento" del presupuesto, con el agua como eje central de las inversiones.

Así lo ha indicado en Sevilla durante el desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios', organizado por Europa Press en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Moeve, en el que han participado los presidentes de las diputaciones andaluzas y la vicepresidenta de la Diputación de Granada.

En su intervención, ha subrayado que la institución "no debe a ningún proveedor ni a ningún banco nada" después de haber heredado "201 millones de euros de deuda" y ha recalcado que la Diputación de Almería ha sido catalogada por la patronal de la construcción Ceacop como "la más inversora de Andalucía".

El dirigente provincial ha insistido en que el principal reto de su gestión ha sido garantizar el abastecimiento de agua en la provincia. "El agua es la sangre de nuestra tierra", ha asegurado, al explicar que cuando llegó a la presidencia había "42 municipios sin agua potable", mientras que actualmente "no existe ninguna restricción en ningún lugar de la provincia pese a la sequía estructural".

Además, ha defendido la apuesta por la recuperación del patrimonio, "una revolución patrimonial que nunca se había hecho en la provincia", y ha puesto como ejemplo la conectividad en el medio rural, donde municipios como Benitagla, con 56 habitantes, "tienen la misma velocidad de Internet que el centro de Londres".

García ha reivindicado que el objetivo de la institución es "igualar oportunidades" y ofrecer los mismos servicios en todos los municipios, independientemente de su tamaño o localización, con inversiones en infraestructuras, servicios sociales, culturales y deportivos.

APOYO AL RELEVO GENERACIONAL

En su segunda intervención, el presidente ha abordado el reto demográfico y la necesidad de apoyar el relevo generacional para evitar la despoblación en los pueblos. Ha señalado que las diputaciones deben ser "el pegamento, el nexo de unión" entre quienes se jubilan y quienes quieren emprender en el medio rural.

En este contexto, ha afirmado que la Diputación trabaja para que los vecinos puedan permanecer en sus municipios con las mismas oportunidades de servicios y empleo. Para ello, ha resaltado el plan de relevo generacional impulsado para mantener abiertos comercios y negocios esenciales en el interior, así como la instalación de cajeros automáticos que garantiza que "en ningún municipio de la provincia de Almería hay una exclusión financiera".

El presidente ha añadido que es "fundamental" asegurar la existencia de servicios básicos como tiendas o bares en todos los pueblos, por su función social y de encuentro, de modo que "solamente nos quedan cuatro municipios de la provincia de Almería para que tengan todos un bar y una tienda".

Asimismo, ha destacado la colaboración con la Junta de Andalucía, gracias a la cual "se están reabriendo colegios cerrados hace 34 años" en distintos municipios, al tiempo que ha mostrado su satisfacción por los avances en sanidad, educación y vivienda. Según ha dicho, en la provincia "hay muchos más médicos, más centros de salud y más colegios que hace cuatro años".

Como ejemplo de dinamización del interior, ha incidido también en la importancia de la promoción agroalimentaria y ha citado la marca 'Sabores Almería', de la que "el 80 por ciento de las empresas son del interior de la provincia y están internacionalizadas".