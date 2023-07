El presidente del PP de Almería anima a votar el 23J: "Que un día de playa no se convierta en cuatro años de Sánchez"

ALMERÍA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Almería, Javier Aureliano García, ha participado junto a candidatos del PP al Congreso y Senado en una reunión comarcal con alcaldes y portavoces del partido en la zona Levante-Níjar a los que ha pedido "movilización al 100%" para los próximos días.

"Estamos muy cerca de derogar el 'sanchismo' y no podemos permitir que un día de playa se convierta en cuatro años más de Sánchez", ha manifestado García, quien cree que los españoles "quieren un cambio" aunque considera que "no hay que confiarse" por lo que "todo aquel que quiera un cambio no se puede quedar sin votar el 23J".

Para García, estos son "los últimos días del 'sanchismo'" en los que se está "muy cerca de mandar al peor presidente de la historia a su casa", si bien para "tenemos que hacer todos un último esfuerzo y tenemos que trasladar a cada uno de nuestros vecinos que la única papeleta que garantiza el cambio es la del Partido Popular".

Según el presidente del PP de Almería, el modelo de Feijóo "es el de menos impuestos, más empleo, más y mejores servicios públicos y mayor crecimiento económico", un modelo que "ya está funcionando en Andalucía gracias al Gobierno de Juanma Moreno y que muy pronto vamos a poner en práctica en toda España si los españoles nos otorgan su confianza y una mayoría suficiente".

García ha destacado además que en el proyecto del PP "cabe una mayoría de españoles preocupados porque se resuelvan sus problemas y se dejen a un lado los enfrentamientos, sectarismos y luchas internas". "El 23-J tenemos una oportunidad histórica para cambiar la forma de gobernar y construir un país mucho mejor", ha señalado.

Durante la reunión también intervinieron el candidato al Senado Miguel Ángel Castellón y el candidato al Congreso Rafael Hernando, así como el recién elegido alcalde de Carboneras, Felipe Cayuela. El aspirante al Senado cree que el actual Ejecutivo es "un problema para los españoles" frente al cual Feijóo "se compromete a gobernar para todos con transparencia, sin utilizar las instituciones al servicio del partido, sin enfrentar a los españoles, y por supuesto sin pactar con aquellos que quieren acabar con el Estado como ha hecho Sánchez".

"Nos dirigimos a una mayoría de españoles que siempre ha votado al PP, que en algún momento han dejado de hacerlo, pero también a los que nunca nos han votado o lo han hecho a otros partidos. En nuestro proyecto caben todos y juntos vamos a conseguir derogar el sanchismo y aupar a Feijóo a la presidencia del Gobierno", ha subrayado.

Por su parte, Hernando ha pedido a los almerienses que el próximo 23J "no se queden en casa". "Si el PP fue capaz de sacar a España de la delicada situación que dejó Zapatero, lo volverá a hacer después de su discípulo Sánchez", ha afirmado.

De otro lado, Cayuela ha animado a sus homólogos alcaldes y a los portavoces del PP a hablar con cada vecino de sus municipios para trasladarles "la necesidad de cambio en España" y explicarles que "la única papeleta válida para que Feijóo sea presidente es la del Partido Popular".

EL AVE "NO PODRÁ SER UNA REALIDAD EN 2026"

Castellón y Hernando también han hecho un balance "negativo" de la ejecución presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez en Almería porque, según defienden, "han sido cinco años en blanco" al entender que con respecto al AVE solo ha sido "capaz de ejecutar el 18% de lo presupuestado en cinco años, lo que demuestra lamentablemente que no podrá ser una realidad en 2026".

"Cuando el PP llegue al Gobierno hará una auditoría del ritmo de ejecución y certificación para conocer exactamente la situación de las obras y cual es la fecha prevista y razonable de su llegada", ha trasladado el candidato al Senado en una nota tras un acto en la capital almeriense.

Según sus cifras, el Ejecutivo presupuestó 145 millones de euros para el AVE en 2019 y "ejecutó solo 25 millones"; 273 millones en 2020 y "se ejecutaron 28 millones"; mientras que en 2021 los socialistas almerienses "anunciaron una partida histórica de 587 millones de los que invirtieron 21 millones". Asimismo, ha incidido en que en 2022 la partida fue 250 millones presupuestados y "no llegaron a 170 millones de ejecución". "En total de 1.256 millones de euros presupuestados para el AVE, sólo se han gastado 221 millones de euros", ha denunciado.

El candidato al Senado ha expuesto que actualmente la A-7 se encuentra en una "situación lamentable" y que a pesar de haber contado con partidas presupuestarias "la realidad es que en el tramo hacia el Levante se ha actuado únicamente con parcheos que no solucionan el problema".

Además, "no se ha invertido ni un euro de los 500.000 anunciados para el enlace de El Ejido con la A-7; ni de los 500.000 euros anunciados para el enlace de Vícar con esta carretera"; y lo mismo ha ocurrido con el millón de euros presupuestado para el enlace de Roquetas de Mar con la A-7 y el millón de euros destinado al enlace entre el Parador y Roquetas. "A ello hay que sumar por supuesto los cero euros invertidos en el tercer carril de la A-7 entre Roquetas de Mar y Almería que también contaba con una partida de 500.000 euros".

Para Castellón, "la inversión en materia de carreteras ha sido un gran fiasco y otra mentira más del Gobierno 'sanchista' con la provincia de Almería, porque año tras año han venido presupuestando partidas que luego no han ejecutado, como lamentablemente ha ocurrido también con el enlace de la A-7 con la ciudad de Almería que contaba con un presupuesto de 12 millones el año pasado y de 24 millones en 2023, en total 36 millones de los que no se ha invertido ni un euro porque ahora acaban de comenzar las tareas de desbroce".

Por su parte, el candidato del PP al Congreso ha incidido en que tras cinco años de Gobierno el PSOE "no ha sido capaz de reparar la deseadora del Bajo Almanzora, ni de hacer las conexiones de la desaladora del Poniente con Adra, o la mejora de la eficiencia energética y ampliación de Carboneras".

"Todas estas obras han contado con presupuesto aprobado y la ejecución no ha sido significativa porque de 95 millones se han invertido 13,5 millones, lo que demuestra la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez con Almería, una provincia en la que son especialmente necesarias estas infraestructuras", ha manifestado.

Hernando se ha referido también a la ejecución presupuestaria de Seiasa, destinada a obras para regadío, y ha señalado que el PSOE "prometió en 2020 siete grandes obras por un valor presupuestario de 37 millones de euros y apenas han gastado medio millón".