A prisión dos detenidos con más de mil plantas de marihuana en dos operaciones en Roquetas y El Ejido (Almería)

Agentes de la Guardia Civil durante la intervención de una de las plantaciones de marihuana desmanteladas en Roquetas de Mar y El Ejido (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta implicación en delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico tras desmantelar dos plantaciones de marihuana con más de un millar de plantas, en dos operaciones distintas y sin relación entre sí, en el paraje del Solanillo, en Roquetas de Mar (Almería), y en la Reserva Natural Punta Sabinar, en El Ejido.

Las diligencias, los detenidos y los efectos incautados han pasado a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Plaza 2. La autoridad judicial ha decretado prisión provisional sin fianza para ambos.

Según informa el Instituto Armado en un comunicado, en la instalación localizada en Roquetas, un cultivo 'indoor', se han intervenido más de 600 plantas de marihuana, 24 conjuntos de reflectores-bombillas-balastros, nueve compresores de aire acondicionado, doce ventiladores de pared, seis extractores de aire, siete filtros y dos equipos portátiles de aire acondicionado, además de otros materiales propios de este tipo de cultivos y un enganche fraudulento a la red eléctrica.

En la plantación localizada en la Reserva Natural Punta Sabinar de El Ejido se han intervenido más de 400 plantas en estado de floración, de una altura aproximada de 180 centímetros por planta y prácticamente listas para su recolección, junto a una estación de energía portátil, varios depósitos de agua de gran capacidad y diferentes elementos destinados a la canalización y distribución del riego automático.

Desde la Comandancia de Almería se ha advertido que este tipo de actividades ilícitas supone un "alto riesgo" para la seguridad ciudadana debido a las continuas disputas derivadas del control de estas plantaciones.

Asimismo, se ha señalado el peligro que implica la manipulación del cableado del fluido eléctrico, que afecta no solo a quienes lo manipulan, sino también a los vecinos por los continuos cortes de luz y el riesgo de incendio en los transformadores de suministro a causa de la sobrepotencia a la que estos cultivos los someten.