Prisión para los dos implicados en el doble tiroteo sin heridos de Santa María del Águila de El Ejido (Almería)

Un vehículo de Policía Nacional. - EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 23 (EUROPA PRESS)

El juez de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería) ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos detenidos del doble tiroteo que tuvo lugar el pasado lunes en Santa María del Águila y que se saldó sin heridos por arma de fuego.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, a los arrestados se les atribuye inicialmente un presunto delito de tentativa de homicidio o asesinato así como un delito de tenencia ilícita de armas, lo que se concretará en fase de instrucción de la causa. Los dos detenidos han prestado declaración en sede judicial.

La investigación señala que los hechos se iniciaron poco antes de las 12,30 horas del pasado lunes, cuando se recibió una llamada en la sala del 091 en la que se informaba de un posible tiroteo en la calle Alcazaba de Santa María del Águila, en El Ejido.

Varios indicativos se dirigieron hasta la zona donde, al llegar, comprobaron que en el rellano de la primera planta de un edificio había varios casquillos detonados así como "numerosos impactos de bala" en la puerta de la vivienda de la víctima. La Policía contabilizó hasta 32 impactos de proyectil.

Según las indagaciones realizadas por los agentes, el dueño de la vivienda tiroteada habría acudido minutos antes al piso de su vecino de arriba donde habría iniciado una discusión con otro hombre a causa de la "suciedad" del patio interior, lo que habría desembocado en una agresión.

Este enfrentamiento entre vecinos, en el que además se habrían visto envueltos otros familiares de los implicados mediante amenazas, habría dado lugar posteriormente a los disparos reconocidos ante los agentes por su presunto autor, quien guardaba dos pistolas en una caja fuerte. Además de las armas, también se intervinieron cinco cargadores con capacidad para hasta 31 cartuchos.

La tensión a raíz de estos acontecimientos se mantuvo hasta por la tarde, cuando sobre las 17,50 horas dos hijos del vecino agredido se habrían personado en el barrio armados cada uno con una pistola, donde habrían realizado nuevos disparos, lo que motivó nuevas llamadas a la sala de emergencias para avisar de este segundo tiroteo.

Según los testigos, los hermanos dirigieron expresiones amenazantes ante la vivienda del primer arrestado, donde permanecía el padre del mismo, e incluso habrían forcejado con algunas personas que habrían tratado de evitar su presencia en el lugar de los hechos. Antes de marcharse, habrían disparado contra el varón, que salió de su casa al escuchar los gritos, aunque sin herirlo.

Los agentes recuperaron dos vainas próximas entre sí en el lugar de los hechos, toda vez que se dirigieron al domicilio de uno de los identificados por los testigos. Durante su detención le fue localizada una riñonera que contenía 30 cartuchos del mismo calibre que las vainas encontradas en el suelo anteriormente. La Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizar al segundo sospechoso.