La Guardia Civil investiga el apuñalamiento de una mujer en Bormujos (Sevilla)

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

BORMUJOS (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la agresión con arma blanca sufrida por una mujer este pasado domingo en la localidad sevillana de Bormujos.

Según ha confirmado el Instituto Armado consultado por Europa Press, la investigación permanece abierta sin que se hayan producido detenciones hasta el momento.

Por otro lado, la víctima permanece hospitalizada a consecuencia de las heridas sufridas en una reyerta que fuentes cercanas al caso han indicado a Europa Press que estaría relacionado con el tráfico de estupefacientes.