A prisión el presunto agresor sexual que fue rescatado del mar en Almería tras intentar escapar de la Policía a nado

Rescate en el mar del hombre detenido por agredir sexualmente a una mujer en Almería. - POLICÍA NACIONAL

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha ordenado el ingreso en prisión provisional del hombre de 21 años detenido por su presunta agresión sexual a una mujer de 44 años, que resultó gravemente herida, en un estacionamiento de autocaravanas situado junto a la desembocadura del río Andarax, en Almería.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press la privación de libertad del investigado, al que hasta cinco agentes de la Policía Nacional tuvieron que rescatar a nado después de que huyera mar adentro, a unos cien metros de la línea de costa, para evitar su arresto.

Los hechos se produjeron sobre las 17,30 horas del pasado domingo, cuando la víctima se encontraba en el interior de su autocaravana y el hombre de origen gambiano logró acceder al vehículo. Para ello, se valió de una navaja y un palo, que empleó para agredir a la mujer.

Un ciudadano que se encontraba en las inmediaciones escuchó los gritos de la mujer, observó al presunto agresor semidesnudo de cintura para abajo sobre la víctima y comenzó a tocar repetidamente el claxon de su vehículo para interrumpir la agresión y alertar a otras personas.

Ante su presencia, el hombre abandonó a la mujer, huyó a la carrera y se ocultó entre la maleza próxima al estacionamiento. El ciudadano llamó inmediatamente a la Policía Nacional y facilitó una descripción del autor y de lo sucedido.

Las primeras patrullas llegaron al lugar en cuestión de dos minutos y encontraron a la víctima con distintas lesiones repartidas por todo el cuerpo. La mujer fue asistida inicialmente por los servicios sanitarios en el mismo lugar y trasladada posteriormente al Hospital Materno Infantil de Almería, donde se activó el protocolo de actuación ante agresiones sexuales con intervención de los servicios de Medicina Forense y Ginecología.

La Policía Nacional también ha indicado que la víctima fue atendida y trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas tras la agresión, y que evoluciona de las lesiones sufridas.

Los agentes acordonaron la zona para preservar los vestigios existentes y solicitaron la presencia de especialistas de Policía Científica, que realizaron la correspondiente inspección técnico-policial.

RESCATE EN EL MAR

Mientras parte de los agentes atendía a la mujer, uno de los policías localizó al sospechoso oculto en una zona de vegetación próxima al estacionamiento. Al detectar la presencia policial, el hombre emprendió la huida hasta introducirse en el mar.

Pese al "fuerte viento y al considerable oleaje", el sospechoso siguió hasta situarse a unos cien metros de la orilla. Los policías observaron entonces que tenía "serias dificultades para mantenerse a flote" y que comenzaba a hundirse con "claros síntomas de agotamiento".

Ante el peligro inmediato para su vida, cinco agentes se introdujeron en el agua para rescatarlo a nado. El rescate se complicó por el estado de la mar y por la incapacidad del hombre para colaborar debido a su estado de semiinconsciencia, si bien los policías lograron llevarlo hasta la orilla.

Una vez en tierra, los agentes lo colocaron en posición lateral de seguridad hasta que expulsó una "importante cantidad de agua" y recuperó progresivamente la respiración. Los cinco policías que participaron directamente en el rescate tuvieron que recibir posteriormente asistencia sanitaria por las lesiones sufridas durante la intervención en el mar.

Una vez estabilizado, el varón fue detenido como presunto autor de los delitos de agresión sexual y lesiones. También fue trasladado a un centro sanitario para ser examinado por el estado físico que presentaba.