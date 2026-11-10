Productores agrícolas remiten a Planas una caja de pimientos con marcas de trips para urgir herramientas contra la plaga

Caja de pimientos con marcas de trips destinada al ministro de Agricultura, Luis Planas. - COEXPHAL

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (Coexphal) ha remitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una caja de pimientos con marcas de Thrips parvispinus para reclamar herramientas adicionales con las que luchar contra una plaga que afecta prácticamente a toda la plantación de pimiento invernado de Almería.

En un comunicado, los productores hortofrutícolas han indicado que junto al género se ha adjuntado una carta y material de la campaña 'Pimientos con marca'; una iniciativa impulsada por la organización para visibilizar los daños que está causando este insecto en uno de los cultivos estratégicos de la horticultura almeriense.

A través de esta acción, los productores hortofrutícolas quieren trasladar al Ejecutivo la "gravedad" de una situación que "ya está teniendo importantes consecuencias económicas y productivas para el sector" y por la que demandan "medidas extraordinarias" que permitan complementar las herramientas de control biológico que usan para combatir la plaga.

La iniciativa se produce después de que el Ministerio rechazara la petición formulada por la Junta de Andalucía, que pidió autorizar excepcionalmente el spirotetramat, si bien esta materia activa fue prohibida por la Unión Europea en 2024.

Bajo el título 'Sr. Ministro, ¿No le gustan los pimientos?', la carta invita a reflexionar sobre la respuesta dada hasta ahora desde el Gobierno central frente a una amenaza fitosanitaria "que ha obligado a movilizar a agricultores, cooperativas, organizaciones agrarias, técnicos, investigadores y administraciones autonómicas".

Según Coexphal, el sector "no solicita excepciones permanentes ni cuestiona el modelo europeo de reducción de materias activas", pero considera necesario que "ante una situación extraordinaria, puedan adoptarse medidas excepcionales". "Es importante que el ministerio se sume al trabajo sectorial en busca de soluciones que ayuden al principal cultivo de la provincia de Almería y uno de los principales de Andalucía", ha urgido.

ESTRATEGIAS DE "CONTENCIÓN"

Desde la asociación empresarial han destacado cómo durante los últimos años se ha desarrollado una estrategia de "contención" y "manejo" de Thrips parvispinus con medidas preventivas en explotaciones y el aumento del asesoramiento técnico a los agricultores. Asimismo, se ha dado difusión a un protocolo para la correcta gestión de restos vegetales, de obligado cumplimiento por norma de la Junta.

También se ha "intensificado" la implantación de programas de control biológico, "una de las principales señas de identidad del modelo productivo almeriense y referente internacional en la producción sostenible de hortalizas, especialmente en el cultivo del pimiento, con la práctica del control integrado en el 99% de las explotaciones".

Entre las decisiones más relevantes adoptadas por el sector. figura también la propuesta de un paro biológico extraordinario en amplias zonas productoras, una medida asumida por el sector "pese al elevado coste económico que comporta, con el objetivo de reducir la presión poblacional de la plaga entre campañas".

En la carta se destaca además la puesta en marcha de la Mesa de Sanidad Vegetal, impulsada por la Junta de Andalucía, y en la que participan el resto de organizaciones agrarias, así como la colaboración permanente con investigadores, técnicos y productores para mejorar las estrategias de detección, prevención y control del insecto.

CUATRO CAMPAÑA "DE PÉRDIDAS"

La carta trasladada al ministro incorpora también un balance económico de los efectos que está teniendo la plaga sobre el cultivo del pimiento. Según los datos manejados por Coexphal, desde la campaña 2022/23 se ha producido una caída media del diez por ciento por campaña en producción y comercialización, "consecuencia tanto de las hectáreas arrancadas como de aquellas que han dejado de plantarse ante las dificultades para controlar la plaga".

En términos acumulados, esta situación "se traduce en una pérdida de 360.000 toneladas de producción durante las cuatro últimas campañas, equivalentes a unos 360 millones de euros en origen y alrededor de 540 millones de euros en destino".

Para la organización, estas cifras "evidencian que el pimiento almeriense atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente" y "justifican la necesidad de reforzar el arsenal disponible para hacer frente a una plaga que compromete la rentabilidad de las explotaciones, la continuidad de muchas empresas y la competitividad de una producción estratégica para España en los mercados europeos".