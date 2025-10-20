Promueven un hotel rural de gran lujo con 26 suits repartidas en 30 hectáreas de viñedos de Antas (Almería)

El CEO de Vodafone España, José Miguel García, el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el alcalde de Antas, Pedro Ridao. - AYUNTAMIENTO DE ANTAS

ANTAS (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La empresa Agroeco Park ha solicitado la licencia de obras para comenzar a principios del próximo año la construcción de un complejo hotelero rural de cinco estrellas y gran lujo con 26 suits que quedarán "mimetizadas" a lo largo de 30 hectáreas entre los viñedos propiedad de la compañía en la ladera de la Loma del Perro de Antas (Almería).

Así lo ha trasladado el Consistorio en una nota tras la reunión mantenida con el promotor del proyecto, el empresario José Miguel García, quien ha mostrado su intención de abrir las puertas de este 'glamping' antes del verano de 2027, para lo que además se prevén conversaciones con cadenas hoteleras de gran lujo para la gestión del establecimiento.

La actuación contempla una inversión de unos 4,5 millones de euros, de modo que para su funcionamiento se empleará a "alrededor de 40 personas", conforme a las primeras estimaciones.

El alcalde de Antas, Pedro Ridao, se ha mostrado satisfecho con el proyecto con el que se contempla ofrecer paquetes que combinan enología y visitas a yacimientos de la comarca, sentido en el que cree que la iniciativa será "un importante estímulo, no sólo para Antas, sino para el Levante almeriense".

"Nadie verá otra cosa que no sea la montaña", ha asegurado a la hora de garantizar que las construcciones "quedarán mimetizadas con el terreno, porque serán levantadas con materiales del entorno" mientras que las cubiertas superiores "serán plantadas con especies autóctonas".

"El promotor ha optado por buscar la simbiosis con el paisaje antes que traer los materiales más cotizados del mundo. Él está enamorado de la imagen de esa montaña y no quiere perturbar su encanto", ha abundado el regidor ante la actuación que se ubica a medio camino entre las barriadas antusas de Los Raimundos, Jauro y Aljáriz.

El diseño interior de las suits contempla, entre otros alicientes, la posibilidad de "contemplar las estrellas desde la cama o disfrutar de una copa de vino en la puerta entre viñedos" pertenecientes a la Bodega Sierra Almagrera, propiedad también de compañía que posee el promotor, que es jefe ejecutivo de Vodafone España.

El proyecto urbanístico cuenta con el respaldo de la Diputación de Almería. De hecho, el primer edil, el concejal de Hacienda y Urbanismo, Pedro L. Rodríguez, y el promotor del hotel, José Miguel García, se reunieron el pasado viernes con el presidente de la institución, Javier Aureliano García, el vicepresidente Fernando Giménez y el diputado provincial de Hacienda, Eugenio Gonzálvez.