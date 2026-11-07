La provincia de Almería registra 32.638 solicitudes de regularización de migrantes, más del 4% de su población

Participantes en uno de los encuentros en Níjar (Almería) para celebrar la regularización de personas migrantes. - SJM-ALMERÍA

ALMERÍA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha registrado 32.638 solicitudes en el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, una cifra que equivale a más del cuatro por ciento de su población, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM-Almería).

La entidad ha dado a conocer estas cifras con motivo de la celebración de dos encuentros festivos en el asentamiento chabolista de El Hoyo, en Barranquete, y en la plaza de la Iglesia de Puebloblanco, ambos en Níjar, en los que personas beneficiarias de la regularización han compartido sus experiencias.

Las celebraciones, que han contado con el apoyo de Fundación La Caixa, colaboradora del programa de asentamientos de la asociación, han reunido a personas beneficiarias de la regularización que han compartido sus experiencias personales y laborales.

Según los datos facilitados a Europa Press por el SJM-Almería, el proceso extraordinario ha recibido 1.174.978 solicitudes en toda España, de las que el 57 por ciento corresponden a hombres y el 43 por ciento a mujeres.

Además, casi seis de cada diez solicitantes tienen menos de 34 años y, hasta el pasado 30 de septiembre, se habían contabilizado 421.306 afiliaciones a la Seguridad Social asociadas a la regularización.

La cifra de Almería se aproxima a las 33.690 solicitudes contabilizadas en Sevilla. El SJM-Almería ha tramitado 243 expedientes de regularización, de los que el 54 por ciento cuenta ya con una resolución favorable, otro 38 por ciento ha sido admitido a trámite y el ocho por ciento permanece pendiente de resolución. La organización ha destacado que, hasta la fecha, no ha recibido ninguna resolución denegatoria.

Las personas atendidas proceden principalmente de Marruecos y de distintos países del África subsahariana, entre ellos Senegal, Gambia, Mali, Guinea Conakry, Mauritania, Ghana y Costa de Marfil, y se encuentran vinculadas al trabajo en el sector hortofrutícola.

La entidad ha señalado que la regularización permite acceder al empleo formal, cotizar a la Seguridad Social, ejercer derechos laborales y cumplir las obligaciones en mejores condiciones, además de contribuir a "reducir los espacios de la economía sumergida".

No obstante, ha advertido de que disponer de una autorización de residencia y trabajo no garantiza automáticamente un "empleo digno ni unas condiciones de vida adecuadas", debido a la existencia de situaciones de "explotación, empleo informal, infravivienda y dificultades para acceder a derechos y servicios".

TESTIMONIOS DE PERSONAS REGULARIZADAS

Entre los participantes se encuentra Omar, un trabajador marroquí de 31 años, quien ha destacado las posibilidades que se le han abierto tras la regularización. "La regularización es algo grande, grande, una cosa muy buena. Ahora puedo trabajar sin miedo, puedo trabajar con contrato legal, puedo viajar... he estado esperando este momento mucho, mucho tiempo", ha manifestado.

Asimismo, ha intervenido Siaka C., un joven procedente de Guinea Conakry y residente en San Isidro de Níjar, quien ha relatado las dificultades que ha atravesado desde que abandonó su país de origen, donde quedó huérfano de padre y madre. Ha explicado que decidió emigrar sin apoyo familiar y que consiguió superar las dificultades que encontró en su camino hacia España.

"Y una vez aquí, también cuando trabajaba como indocumentado, tenía que trabajar diez horas todos los días y ahora gracias a esta regularización y a vosotros tengo mis papeles", ha señalado durante su intervención en Puebloblanco.

Siaka ha apuntado que actualmente trabaja "en las condiciones adecuadas" y ha expresado su agradecimiento a España y a las personas que le han acompañado durante el proceso. "Agradezco sinceramente desde el fondo de mi corazón", ha dicho.

Por su parte, Mohamed A.B.A. ha leído un testimonio durante la celebración de Barranquete en el que ha agradecido la labor desarrollada por el SJM-Almería para acompañar a las personas migrantes en los trámites de regularización. Mohamed ha recordado que muchas de ellas llegaron a España con proyectos de futuro y que el proceso ha estado marcado por "el miedo, la espera y las dificultades burocráticas".

"Y en un momento en el que sentíamos que todas las puertas estaban cerradas, encontramos vuestra puerta abierta", ha expresado Mohamed, quien ha agradecido el tiempo, la paciencia y las explicaciones ofrecidas por la asociación durante los trámites. "Gracias por no tratarnos como simples números de expediente, sino como hermanos vuestros en humanidad", ha señalado.

Mohamed ha asegurado que el apoyo recibido les ha dado la esperanza de "comenzar una nueva vida con dignidad" y contribuir a España, a la que ha considerado su "segundo hogar". "La solidaridad no tiene religión ni nacionalidad", ha defendido.

INTEGRACIÓN EN FUNDACIÓN ECCA SOCIAL

El SJM-Almería afrontará una nueva etapa a partir del próximo 1 de enero de 2027, cuando pasará a integrarse plenamente en Fundación ECCA Social como su Delegación de Almería, una transición que, según ha explicado la entidad, permitirá dar continuidad y ampliar sus actuaciones de acompañamiento jurídico y social, formación y defensa de los derechos de las personas migrantes.

Durante 2026, Fundación ECCA Social ha acompañado a 601 personas en sus procesos de regularización a través de sus delegaciones de Andalucía Occidental, Extremadura, Galicia, Canarias y la Región de Murcia.

Las personas atendidas por la fundación proceden principalmente de Colombia, Venezuela y Perú, aunque también se encuentran ciudadanos de Marruecos, Brasil, Nicaragua, Paraguay y Senegal, entre otras nacionalidades.

Bajo el lema 'Acompañamos personas, construimos futuro', la entidad ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos de las personas migrantes y ha reclamado que los avances de la regularización "se traduzcan en contratos dignos, mejores condiciones laborales, acceso a la vivienda y oportunidades reales de participación".