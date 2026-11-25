Acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en la Subdelegación del Gobierno en Almería. - SUBDELEGACIÓN

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería ha conmemorado este miércoles el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N) con un llamamiento de instituciones, sindicatos, formaciones políticas y colectivos sociales a reforzar la prevención, la atención y la protección de las víctimas.

Esta jornada coincide con un aumento del 51 por ciento de las llamadas al teléfono 016 en Almería durante septiembre respecto al mismo mes del pasado año, el mayor incremento porcentual de Andalucía, mientras que los casos activos en el sistema VioGén han crecido un 7,3 por ciento en términos interanuales.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en una nota, durante septiembre se registraron 154 llamadas al 016, frente a las 102 del mismo mes de 2025, mientras que en los nueve primeros meses del año este servicio ha recibido 1.048 llamadas desde la provincia.

En cuanto al sistema VioGén, al cierre de septiembre permanecían activos 3.387 casos, 229 más que en el mismo periodo del pasado año. De ellos, uno presentaba un nivel de riesgo extremo; 25, alto; 383, medio, y 2.978, bajo.

La provincia cuenta con 33 municipios incorporados a este sistema, uno más que el pasado año, mientras que a finales de septiembre había 327 dispositivos telemáticos activos para el control de las medidas judiciales de alejamiento y 279 usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para Víctimas de Violencia contra las Mujeres (Atenpro).

De otro lado, CCOO y UGT han alertado de que, de acuerdo con las cifras del Ministerio del Interior que manejan, Almería contabilizaba a 31 de octubre un total de 3.468 casos activos en el sistema VioGén, lo que supone un incremento superior al diez por ciento respecto al cierre de 2025.

Ambos sindicatos han advertido en una nota de que la provincia registró durante el pasado año 4.411 víctimas de violencia de género, con una tasa casi un 73 por ciento superior a la media nacional y un 56 por ciento por encima de la andaluza.

Asimismo, han señalado que los juzgados almerienses registraron 1.164 denuncias por violencia de género durante el segundo trimestre de 2026, una media de 13 diarias, y adoptaron 346 medidas y órdenes de protección.

LLAMAMIENTO A LA UNIDAD Y AL COMPROMISO

La Subdelegación del Gobierno ha celebrado un acto institucional en el que la fiscal Deborah Díaz-Jiménez y la artista Clara Cuéllar Padilla, distinguidas el pasado lunes en la XIV edición de los Reconocimientos Menina Andalucía, han dado lectura a una declaración institucional.

La subdelegada del Gobierno en Almería en funciones, Loly Cruz, ha reivindicado el Pacto de Estado contra la Violencia de Género como "la máxima expresión del consenso político, institucional y social", al tiempo que ha señalado que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género "no es solo una obligación legal y democrática, sino también una condición imprescindible para la convivencia, la libertad y la igualdad efectiva".

La Junta de Andalucía también ha celebrado otro acto en la sede de la Delegación del Gobierno, presidido por Francisco Góngora, en el que la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Carmen Navarro, ha dado lectura a la declaración aprobada el pasado 11 de noviembre por el Consejo de Gobierno.

Góngora ha instado a la sociedad almeriense a "combatir unida" la violencia contra las mujeres y ha apelado a la cooperación institucional como "una herramienta imprescindible para fortalecer la red de apoyo existente en nuestra provincia".

Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a las víctimas. Según ha informado la Junta, en lo que va de año han sido asesinadas 12 mujeres a manos de sus parejas o exparejas en Andalucía, unos crímenes que han dejado diez menores huérfanos.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería ha reunido en la Plaza de la Constitución a representantes de administraciones, entidades y asociaciones integrantes de la Alianza Interinstitucional 'Almería Unida contra la Violencia de Género', donde nueve representantes del Consejo Municipal de Participación de la Infancia y la Adolescencia han dado lectura a una declaración institucional.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha incidido en la necesidad de identificar las primeras señales de control, eje de la campaña municipal de este año.

"La violencia no siempre comienza con una agresión física. A menudo empieza con pequeños gestos de control que se normalizan y que, si no somos capaces de identificar, pueden terminar convirtiéndose en situaciones mucho más graves", ha alertado.

La Universidad de Almería (UAL) ha congregado a numerosos miembros de la comunidad universitaria en el pasillo central del campus para la lectura de un manifiesto. El documento, cuya lectura ha iniciado la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social, Maribel Ramírez, ha advertido de que "las universidades no son ajenas a esta realidad".

La institución académica ha desarrollado durante esta semana distintas actividades de sensibilización, entre ellas un taller sobre la violencia contra las mujeres en las redes sociales y una mesa redonda sobre mujeres, migraciones y ruralidad.

Los actos conmemorativos del 25N se han extendido también a otros municipios de la provincia, donde el IAM ha impulsado durante este mes actividades de sensibilización en colaboración con los 16 centros municipales de información a la mujer.

REIVINDICACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS

CCOO y UGT se han concentrado a las puertas del Edificio Sindical, donde han dado lectura a un manifiesto conjunto en el que han reclamado la implantación obligatoria de protocolos contra el acoso en todas las empresas y la creación de la figura del delegado sindical de igualdad.

Los sindicatos han exigido a la Junta de Andalucía que garantice la independencia técnica y profesional de los servicios de atención a las víctimas frente al negacionismo de la violencia machista, mientras que han instado al Gobierno central y a las Cortes a aprobar definitivamente la Ley Orgánica de Violencia Vicaria y la Ley Integral contra la Trata.

Por otro lado, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) y Luna se han adherido al manifiesto de la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (Cemudis), bajo el lema 'Todas las violencias cuentan. Ninguna violencia es menor por no dejar marca', con el que han advertido de la especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad.

Las entidades han reclamado recursos de prevención, denuncia y atención plenamente accesibles, así como apoyos individualizados que respeten la autonomía de estas mujeres, y han alertado de las dificultades para abandonar situaciones de violencia cuando dependen de quien la ejerce para recibir cuidados. "Cuidar no es controlar, apoyar no es sustituir la voluntad y proteger no es aislar", recoge el manifiesto.

En el marco de la campaña electoral, la coordinadora provincial de IU en Almería y candidata al Senado por Senado de Progreso, María Jesús Amate, ha anunciado el compromiso de Frente Amplio Andaluz de incrementar un diez por ciento cada año la partida del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y crear más juzgados especializados en violencia sobre la mujer.

"Hay que poner un cerco a quienes niegan la violencia machista, porque es una realidad que sufrimos en nuestro país", ha manifestado Amate, quien ha pedido el voto feminista de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las movilizaciones del 25N culminarán en la capital almeriense con la manifestación unitaria convocada por Marea Violeta, que partirá a las 19,00 horas desde la Plaza de las Velas.