El proyecto de ejecución del nuevo colegio de la Vega de Acá en Almería estará redactado antes de final de año

Recreación del proyecto del futuro colegio público de la Vega de Acá, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ejecución del nuevo colegio público de la Vega de Acá estará redactado antes de que finalice este año, según ha anunciado este martes en el Pleno la concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Eloísa Cabrera, durante el debate de una moción del PSOE para acelerar las infraestructuras educativas de esta zona de expansión de la capital, aprobada por unanimidad.

El futuro centro contará con capacidad para 450 escolares y supondrá una inversión estimada de unos seis millones de euros. El Ayuntamiento puso a disposición de la Junta de Andalucía una parcela municipal de casi 14.500 metros cuadrados y asumió la redacción del proyecto con recursos municipales, mientras que la Administración autonómica se encargará de su supervisión y de la posterior ejecución de las obras.

La colaboración entre ambas administraciones quedó formalizada mediante el convenio firmado el 24 de marzo de 2025. Cabrera ha explicado que la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) formuló observaciones técnicas sobre el proyecto básico que han sido subsanadas, por lo que los trabajos continúan ahora para completar el documento definitivo.

"El colegio de la Vega de Acá está aprobado, está avanzando y no está ni abandonado ni paralizado", ha sostenido Cabrera, quien ha señalado que las correcciones técnicas forman parte del procedimiento previo a la ejecución de la infraestructura.

La iniciativa ha partido del PSOE, cuyo concejal Antonio Ruano ha reclamado acelerar tanto este colegio como las infraestructuras educativas públicas necesarias para responder al crecimiento de la Vega de Acá. El socialista ha criticado los retrasos acumulados por distintos proyectos educativos anunciados en la capital y ha reclamado a la Junta que acompañe el desarrollo residencial de esta zona con nuevas plazas públicas.

Ruano ha incidido en que la Vega de Acá es "una zona de expansión de Almería" en la que, a su juicio, el crecimiento de los servicios educativos no ha acompañado al aumento de la población. "Aquí lo que vende es licitar un proyecto, poner el dinero sobre la mesa y empezar a construir con ladrillos", ha señalado al reclamar que los anuncios se traduzcan en actuaciones.

Podemos-IU-Los Verdes con Almería y Vox también han respaldado la propuesta. El concejal de Podemos Alejandro Lorenzo ha defendido que "construir ciudad no es simplemente autorizar promociones, levantar edificios, nuevas calles y viviendas", sino también prever "colegios, institutos, centros sanitarios, transporte público" y otros servicios para quienes residan en estas nuevas zonas.

Por parte de Vox, se ha recordado que el grupo ya llevó al Pleno en 2024 una iniciativa sobre las necesidades educativas de la Vega de Acá y se ha reclamado a la Junta "un cronograma, un calendario, unos plazos" para materializar las infraestructuras pendientes.

"Lo que no puede ser es construir primero el barrio y, diez años después, acordarse de que hacen falta colegios, institutos, centros de salud, transportes y servicios públicos", han sostenido Vox.

RECHAZADA LA MOCIÓN PARA MEJORAR EL MERCADO DE LOS ÁNGELES

El Pleno ha rechazado, por otra parte, la moción presentada por el PSOE para acometer nuevas mejoras en el Mercado Municipal de Los Ángeles, con los 15 votos en contra del PP frente a los once votos favorables del resto de grupos de la Corporación.

La propuesta socialista reclamaba instalar con carácter prioritario un sistema permanente de climatización y, mientras se ejecutara, garantizar unas "condiciones adecuadas" de temperatura y renovación del aire.

También planteaba reparar y adecuar los aseos, habilitar un espacio cerrado para los carros de los comerciantes, actuar sobre las goteras y humedades de las dependencias de la Asociación de Vecinos La Palmera, revisar técnicamente las obras realizadas y establecer un canal de seguimiento con comerciantes y vecinos.

La concejal socialista Lidia Compadre ha sostenido que, pese a la reciente reforma del inmueble, los comerciantes han tenido que soportar este verano "temperaturas insoportables" en el interior y ha defendido que la climatización "no es una cuestión estética" ni "un lujo", sino que afecta tanto a las condiciones de trabajo como a la conservación de los productos frescos y a los propios clientes.

El equipo de gobierno ha señalado que el proyecto definitivo de climatización se encuentra ya en la fase final de redacción como paso previo a su contratación y ejecución.

Mientras tanto, el Ayuntamiento ha instalado una solución provisional mediante un equipo portátil de 70 kilovatios de potencia térmica acompañado de un sistema de extracción de aire para mejorar la temperatura, la humedad y la ventilación.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha explicado que la climatización no estaba incluida en el proyecto de reforma al no formar parte, según ha indicado, de los objetivos subvencionables de la ayuda con la que inicialmente se planteó la actuación, una circunstancia que, según ha asegurado, los comerciantes conocían "desde el principio".

Sánchez ha defendido que el Consistorio sí ha dado respuesta al problema una vez comprobado el comportamiento térmico del edificio y ha recordado el compromiso asumido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, de buscar una solución definitiva. "Gobernar también significa reconocer que después de una actuación pueden aparecer nuevas necesidades y atenderlas conforme se van planteando", ha subrayado.

En cuanto al resto de las reclamaciones, la portavoz 'popular' ha asegurado que los aseos fueron objeto de una actuación para cumplir los requerimientos sanitarios, aunque el Ayuntamiento prevé seguir mejorándolos "desde el punto de vista estético" para adaptarlos a la nueva imagen del mercado.

Asimismo, ha señalado que se ha habilitado una zona en la planta baja, en el recinto de la escalera exterior, para almacenar los carros de los comerciantes y que el Consistorio estudiará las mejoras adicionales que estos puedan plantear.

Respecto a la Asociación de Vecinos La Palmera, Sánchez ha asegurado que la intervención realizada sobre la cubierta ha permitido solucionar los problemas de goteras y humedades que afectaban a sus dependencias y ha avanzado que el Ayuntamiento trabaja en la posibilidad de facilitar a la entidad un local "más adecuado" a sus necesidades.

Podemos-IU-Los Verdes y Vox han coincidido con el PSOE en cuestionar que, tras una remodelación de más de un millón de euros, persistan necesidades de este tipo.

Alejandro Lorenzo ha recordado que ya en 2021 el Ayuntamiento acometió una actuación para mejorar la ventilación del mercado y evacuar el calor del interior, mientras que Vox ha censurado que la climatización no se contemplara en la última reforma pese a las reclamaciones que, según ha señalado, venían planteándose desde años atrás.

En su réplica, Compadre ha cuestionado la eficacia del sistema provisional instalado este verano y ha celebrado que el proyecto definitivo esté ya en redacción, aunque ha insistido en que el PSOE hará seguimiento de las actuaciones pendientes.