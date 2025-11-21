PSOE acusa al PP de sellar un "pacto de silencio" y reclama explicaciones por la "presunta red de corrupción" en Almería

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha acusado este viernes al PP de haber establecido un "pacto de silencio" tras los últimos movimientos orgánicos anunciados por los 'populares' y ha reclamado explicaciones "claras e inmediatas" al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, sobre lo que ha definido como una "presunta red de corrupción" que habría operado "durante años" en la provincia.

En declaraciones ante los medios, Martín ha afirmado que los cambios internos comunicados por el partido "no despejan ninguna duda" y ha subrayado que la renuncia de Javier Aureliano García a todos sus cargos --tras asumir Ramón Fernández-Pacheco la presidencia del PP de Almería-- "no puede servir para pasar página sin dar la cara ante los almerienses".

El responsable socialista ha señalado que las medidas anunciadas por el PP "pretenden pasar página" sin explicar "cómo se ha permitido que una red de presuntos delincuentes se haya extendido por toda la provincia". En este punto, ha advertido de que lo conocido hasta ahora podría "calificarse posiblemente como la mayor trama de corrupción que ha conocido la provincia de Almería en toda la historia".

Martín ha indicado que, según lo manifestado por el abogado de Javier Aureliano García, las investigaciones "se remontan al año 2016", cuando presidía la Diputación Gabriel Amat y García era vicepresidente. En este sentido, ha asegurado que aún "no se conoce el alcance" de las "presuntas 'mordidas' en contratos públicos" ni "quién se ha podido beneficiar".

Así, ha insistido en que lo revelado esta semana demuestra que "este no es el caso 'Mascarillas', este caso es el caso PP de Almería" y ha advertido de que sus "ramificaciones aún están por determinar".

El secretario general ha asegurado que los detenidos "pasaron de los calabozos de la Guardia Civil al despacho de Presidencia de la Diputación", donde, según sus palabras, "mantuvieron una reunión durante horas" con el Secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, y otros responsables 'populares'.

El dirigente socialista ha recordado que la cifra de 17 personas investigadas "podría ampliarse". Por ello, ha preguntado a Moreno si "ha hecho algo" para intentar "desarticular esta presunta organización delictiva que ha estado operando en Almería, al parecer, desde hace años, con absoluta impunidad", o por qué "miró para otro lado en el verano de 2021 cuando se destapó el caso 'Mascarillas'".

En la misma línea, ha exigido explicaciones sobre la decisión de permitir que personas "implicadas, imputadas" en la causa concurrieran en las elecciones municipales de 2023 y ocuparan responsabilidades institucionales, como el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, o el ya exvicepresidente primero de la Diputación, Fernando Jiménez.

"MORENO NO PUEDE ESCONDERSE DETRÁS DEL 'NO SABÍA NADA'"

Martín ha lamentado que el PP "no ha dado ni una sola explicación" ni "ha pedido disculpas a los almerienses". Ha recalcado que "ni Ramón Fernández-Pacheco ni Antonio Repullo" han pedido perdón por lo ocurrido y ha reclamado aclarar "en qué situación quedan" el alcalde de Fines y el de Tíjola, José Juan Martínez, diputado provincial encargado de la "gestión de fondos europeos".

Asimismo, ha cuestionado que los 'populares' hayan llegado a calificar la gestión de la Diputación como "ejemplar", al recordar que en la causa se investigan delitos "tan graves como cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública". "Moreno debe dar la cara de manera inmediata, no puede esconderse detrás del 'no sabía nada'", ha expresado.

El secretario general del PSOE ha defendido que la investigación debe alcanzar "todos y cada uno de los ámbitos" de la Diputación, al sostener que las personas investigadas "manejaban al completo la institución provincial", no solo el área de "obras públicas".

En este sentido, ha afirmado que la trama se habría dedicado a "manipular la contratación pública, alterar precios y realizar 'mordidas' para el enriquecimiento, al menos personal, de cargos del Partido Popular", y ha reiterado que su partido seguirá insistiendo en la necesidad de practicar "todas las auditorías necesarias".

Martín ha destacado que la investigación también afecta a "otros organismos y entidades públicas gestionadas por el PP" y ha reiterado que el PSOE continuará reclamando que se esclarezca "hasta el final" lo ocurrido.