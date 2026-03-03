El PSOE advierte de que el centro Bahía de Almería "sigue sin refuerzos" tres meses después de su apertura

José Luis Sánchez Teruel, junto a otros representantes socialistas, a las puertas del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Bahía de Almería del Hospital Torrecárdenas. - PSOE

ALMERÍA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha advertido de que el Centro de Diagnóstico y Tratamiento Bahía de Almería del Hospital Torrecárdenas "sigue sin refuerzos" tres meses después de su apertura, pese al anuncio de un "incremento de plantilla" por parte de la Junta de Andalucía.

En un comunicado, Sánchez Teruel ha señalado que estas instalaciones requieren "más de 300 profesionales para funcionar a pleno rendimiento" y, sin embargo, ha sostenido que su puesta en marcha "no ha ido acompañada de la contratación del personal necesario".

A su juicio, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, protagonizó "un ejercicio de trilerismo político al anunciar incrementos en todas las provincias que, pasado el tiempo, no se han materializado en el ámbito hospitalario de Almería".

En este sentido, ha reprochado que "ni el consejero de Sanidad, el día de la inauguración, ni el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, en su posterior visita, ofrecieron una cifra concreta de nuevas contrataciones". "Ninguno de los dos pudo dar un dato, lo cual es una prueba evidente de que no hay contrataciones nuevas", ha afirmado.

Según ha explicado, lo que se ha hecho es "una mudanza y un traslado de personal que ya trabajaba en la provincia, pidiendo a los profesionales que se apañen con lo que hay". En su opinión, ese mismo mensaje se traslada también a la ciudadanía, a la que se le dice que "se apañen como están".

Sánchez Teruel ha enmarcado esta situación en un "desequilibrio estructural" que cifra en 1.609 profesionales menos que otras provincias con menor población. "De cada diez puestos que faltan en Almería, nueve corresponden a la atención hospitalaria y uno a la atención primaria", ha detallado, lo que se traduce en "menos diagnósticos, menos tratamientos, menos intervenciones quirúrgicas, menos pruebas y más tiempo de espera".

El parlamentario ha afeado que esta es una "primera discriminación" hacia la provincia y ha advertido de una segunda, vinculada a la forma en que se afrontan las nuevas aperturas.

"Mientras en otras provincias se contrata nuevo personal cuando se abren centros hospitalarios, en Almería no", ha sostenido, y ha insistido en que, al ritmo actual de incremento de plantillas anunciado por el consejero de Sanidad, la provincia "necesitaría 36 años para equipararse, por ejemplo, a Córdoba". "Los almerienses somos tan andaluces como cualquier otro y en sanidad todos debemos ser iguales", ha defendido.

Por ello, ha reclamado que Almería tenga "las mismas ratios de profesionales que otras provincias con población similar" y que las nuevas infraestructuras se acompañen de contrataciones reales.

"Si en el resto de Andalucía se contrata personal nuevo, en Almería también. Si no se hace, nos están discriminando y nos están engañando", ha apostillado Sánchez Teruel.