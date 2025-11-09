PSOE afirma que "salvar la sanidad pública es una urgencia tras siete años de recortes" de Moreno

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha asegurado este domingo que la sanidad pública andaluza "sufre un profundo deterioro desde la llegada de (Juanma) Moreno Bonilla al Gobierno andaluz, hace ya más de siete años".

En este tiempo, según ha señalado, la Junta "ha ido desmantelando la sanidad a pico y pala, con consecuencias gravísimas para miles de familias".

El dirigente socialista, que ha participado junto a otros cargos del PSOE en la manifestación convocada por Marea Blanca, UGT y CCOO en defensa de la sanidad pública, ha puesto como ejemplo la crisis de los cribados de cáncer de mama, de la que aún "no se conoce el alcance real".

"Han pasado semanas y seguimos sin saber qué ha ocurrido; hemos escuchado versiones diferentes de la Junta y hasta hemos tenido que ver cómo un parlamentario del PP restaba importancia a los casos, como si cinco, seis u ocho mujeres no fueran suficientes para encender todas las alarmas", ha lamentado en un comunicado.

La situación, según ha continuado, es "muy grave" en la provincia de Almería, donde "faltan 1.600 profesionales sanitarios, a pesar de que 100.000 personas se encuentran en lista de espera para una intervención o para una cita con el especialista".

Asimismo, ha tachado de "inaceptable" que la Junta mantenga "oculta la lista de espera de pruebas diagnósticas, ya que las personas tienen derecho a saber cuánto tiempo deben esperar para una prueba que puede ser determinante para su salud".

En atención primaria, según ha explicado, los centros sanitarios del poniente de Almería soportan "los mayores cupos de toda Andalucía" mientras que hospitales como La Inmaculada o el de Poniente "se están quedando literalmente en los huesos y perdiendo servicios".

Martín ha destacado el esfuerzo de los profesionales sanitarios, que "están dando no el cien, sino el doscientos por cien", aunque se encuentran en una situación "que les impide atender a los usuarios como quisieran".

Ha pedido a Moreno que "deje de venir a Almería de turismo" y escuche a la ciudadanía, y que deje de "desviar fondos a la sanidad privada y dote adecuadamente los centros sanitarios que se están construyendo con fondos europeos obtenidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, como es el caso del nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas o del hospital de Roquetas de Mar".