El PSOE de Almería alerta de que el Infoca "no está plenamente operativo" en plena campaña de alto riesgo de incendios

El senador del PSOE de Almería Antonio Martínez señala desperfectos en instalaciones del dispositivo el Plan Infoca. - PSOE

ALMERÍA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE por Almería Antonio Martínez ha alertado de que el Plan Infoca "no está plenamente operativo" en plena campaña de alto riesgo de incendios forestales, al señalar que, según han trasladado las organizaciones sindicales, todavía faltan más de 400 efectivos por incorporar en Andalucía, y ha advertido de deficiencias en material, instalaciones y medios aéreos en la provincia.

En una nota, Martínez ha trasladado el "máximo apoyo" de los socialistas a los trabajadores y trabajadoras del dispositivo ante una campaña de extinción de incendios forestales que se presenta "especialmente complicada debido a unas condiciones climáticas cada vez más adversas".

El senador socialista ha criticado la "incapacidad" del presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para mantener operativo el dispositivo y ha advertido de la "precariedad de material que continúa sufriendo la plantilla".

Así, ha señalado que "siguen faltando equipos de protección individual que cumplan los estándares de calidad exigidos" y que muchos profesionales se ven obligados a lavar estos equipos en sus propios domicilios.

También ha criticado que vuelvan a utilizarse "furgonetas no aptas para circular por terrenos complicados", una circunstancia que "puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores y trabajadoras", así como que el Cedefo de Serón presente "graves deficiencias pese a haber sido reformado recientemente".

A estas carencias ha sumado su preocupación por la situación de los medios aéreos asignados a la comarca de Los Vélez. Según ha explicado, durante la presente campaña el medio aéreo destinado a esta zona dispone de una menor capacidad para transportar personal que en años anteriores, lo que reduce la capacidad de "intervención inmediata en un territorio especialmente sensible por encontrarse dentro de un parque natural y contar con una importante masa forestal".

Además, ha apuntado que la pista de Gérgal continúa sin estar autorizada para la pernocta de los aviones de carga, ya que la Junta no ha ejecutado todavía las modificaciones exigidas por Aviación Civil.

Como consecuencia, las aeronaves únicamente pueden utilizar estas instalaciones para repostar combustible y realizar recargas de agua, una limitación que "reduce considerablemente la capacidad de respuesta ante incendios forestales en sus fases iniciales".

"AUTOBOMBO POLÍTICO"

Martínez ha asegurado que todas estas situaciones ponen de manifiesto la distancia existente entre "la propaganda del Gobierno andaluz y la realidad que sufren los profesionales sobre el terreno".

En este sentido, ha criticado que la creación de la nueva Agencia de Emergencias de Andalucía (AEMA) se haya presentado como un gran avance cuando, a su juicio, "los hechos demuestran que no ha servido para mejorar la gestión del dispositivo, sino para alimentar la campaña de autobombo político a la que nos tienen acostumbrados Moreno Bonilla y Antonio Sanz".

"El Gobierno andaluz ha puesto mucho empeño en cambiar nombres, presentar nuevas estructuras y hacerse fotos, pero bastante menos en garantizar que el operativo funcione al cien por cien, que las infraestructuras estén en condiciones y que los bomberos forestales dispongan de los medios humanos y materiales que necesitan para desempeñar su trabajo con seguridad", ha añadido.

Frente a esta situación, Martínez ha puesto en valor la actuación del Gobierno de España, que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas el "mayor despliegue estatal" para una campaña antiincendios.

Según ha indicado, el Ejecutivo central ha reforzado los medios disponibles, la coordinación entre administraciones y las medidas de concienciación ciudadana "frente a una amenaza creciente como consecuencia del cambio climático".

Del mismo modo, ha destacado la actualización de las herramientas de prevención, con un nuevo índice de peligro de incendios forestales que incorporará, además de los datos meteorológicos, información relativa al estado de la vegetación y del suelo para mejorar la capacidad de anticipación.

Martínez también ha valorado el nuevo convenio impulsado por el Gobierno de España para mejorar las condiciones laborales y salariales de las brigadas forestales que trabajan en primera línea frente al fuego y ha reclamado a la Junta de Andalucía que siga ese mismo camino con la plantilla del Infoca.

Por ello, ha exigido a Moreno que mejore las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras del dispositivo y que atienda reivindicaciones "justas y razonables" planteadas desde hace tiempo por la plantilla, como las relacionadas con la prevención de riesgos laborales o la movilidad voluntaria entre efectivos, una medida que permitiría mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar sin afectar a la operatividad del servicio.

El senador socialista ha reclamado al PP andaluz que "abandone la propaganda y garantice los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar una campaña que puede resultar especialmente compleja para Andalucía y para la provincia de Almería".