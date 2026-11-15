El PSOE de Almería asegura que Pedro Sánchez ha sido "un aliado para los jóvenes almerienses"

El candidato del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, José Ramón García. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Almería al Congreso de los Diputados, José Ramón García, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "un aliado de los jóvenes almerienses", frente a un Partido Popular al que ha calificado como "su enemigo público número uno" por las dificultades que, a su juicio, ha puesto a las políticas destinadas a mejorar sus oportunidades.

Así lo ha manifestado este domingo 15 durante un reparto de material informativo en el Paseo Marítimo de Almería, donde ha destacado las medidas impulsadas por el Ejecutivo de España en materia de vivienda, becas, salario mínimo, transporte y acceso a la cultura, según ha concretado la formación en una nota.

García ha asegurado que "los jóvenes tenemos mucho que celebrar gracias al Gobierno de España", que durante estos ocho años ha trabajado para "ampliar sus derechos y facilitar su futuro". Sin embargo, ha afeado que el PP "solo ha puesto zancadillas" a estas políticas desde la Junta de Andalucía, especialmente en materia de vivienda, donde, según ha criticado, ha intentado "torpedear y paralizar" las iniciativas del Ejecutivo central.

Como ejemplo, ha señalado la gestión del Bono Alquiler Joven, que ha calificado de "absolutamente vergonzosa" por haber impedido que "numerosos jóvenes andaluces recibieran unas ayudas que sí han llegado a sus beneficiarios en otras comunidades autónomas".

Frente a estas trabas, el candidato socialista ha valorado el Bono Cultural Joven, una ayuda de 400 euros de la que se han beneficiado más de 24.000 almerienses al cumplir los 18 años y que les ha permitido acceder a libros, videojuegos, conciertos y otras actividades culturales.

Asimismo, ha destacado la importancia de las becas del Ministerio de Educación, que han llegado a más de 22.500 estudiantes de la provincia durante el último curso. "Las becas hacen posible que estudiar no dependa del bolsillo de las familias, sino del mérito y la capacidad", ha subrayado, al tiempo que ha defendido su papel como "ascensor social para acceder y permanecer en la Formación Profesional y la universidad, retener el talento y formar a las generaciones del futuro".

Por último, el candidato socialista ha señalado que las elecciones generales del 29 de noviembre plantean, a su juicio, dos modelos diferentes para la juventud. "La papeleta del PSOE es la de sus derechos y la del PP, la de la zancadilla y la especulación", ha afirmado.