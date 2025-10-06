El PSOE de Almería considera una "imprudencia" mantener el río Almanzora sin limpiar ante el riesgo de nuevas lluvias

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, junto al portavoz socialista de Olula del Río y diputado provincial Diego Castaño, durante su visita al cauce del río Almanzora acompañado de varios vecinos de la zona. - PSOE

ALMERÍA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz por el PSOE de Almería Mateo Hernández Tristán ha calificado de "imprudencia y temeridad" mantener el cauce del río Almanzora sin limpiar ante una posible nueva lluvia torrencial propia de estas fechas y se ha mostrado esperanzado en que "no tengamos que lamentar mayores consecuencias".

En un comunicado, el dirigente socialista ha exigido a la Junta actuar "de forma urgente" para limpiar y restaurar el cauce, un año después de las inundaciones que afectaron a viviendas y parcelas agrícolas en la barriada de La Noria, en Olula del Río, donde residen cerca de 500 vecinos.

Hernández Tristán ha recordado que, tras aquel episodio, el muro de casi cuatro metros de protección "prácticamente se colmató de arena y desde entonces no se ha retirado ni un solo metro cúbico ni se ha restaurado el cauce del río, lo que pone de relieve la poca o nula previsión del Gobierno andaluz a la hora de actuar ante una situación que es de su exclusiva competencia".

El parlamentario socialista ha subrayado que el PSOE ha reivindicado esta actuación "en multitud de ocasiones, tanto desde el Parlamento andaluz como a través del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Olula del Río, pero la respuesta de la Junta ha sido siempre el silencio y la pasividad más absoluta".

"Lo más grave es que, de forma inminente, puede llegar una nueva dana y volver a anegar las viviendas y las parcelas de los vecinos, reproduciendo la tragedia que ya sufrieron hace un año", ha advertido Hernández Tristán.

Tras realizar una visita a la zona con el portavoz socialista de Olula del Río y diputado provincial Diego Castaño, el parlamentario autonómico ha reiterado que "el cauce, un año después, sigue con maleza y sedimentos y existe un riesgo incuestionable de desbordamiento si vuelve a suceder un episodio como el del pasado mes de octubre de 2024".