El PSOE de Almería exige a la Junta una "actuación inmediata" en la carretera A-1001 tras constatar su alta peligrosidad

ALMERÍA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Lubrín (Almería), Domingo Ramos, y el parlamentario andaluz por el PSOE de Almería, Mateo Hernández Tristán, acompañados por concejales y dirigentes socialistas de Zurgena, han criticado la "grave peligrosidad" de la carretera autonómica A-1001 tras la visita realizada a esta vía que conecta ambos municipios, en la que han exigido a la Junta de Andalucía una "actuación inmediata" para garantizar la seguridad de sus usuarios.

En una nota, Ramos ha lamentado la falta de respuesta del Ejecutivo autonómico y ha señalado que el Ayuntamiento de Lubrín ha reclamado "durante años" la mejora de esta carretera. "Denunciamos la inacción de la Junta de Andalucía y de su presidente, Juanma Moreno, puesto que llevamos muchos años pidiendo la mejora de esta carretera", ha afirmado el primer edil, antes de advertir de la intensa circulación de vehículos pesados que soporta la vía, vinculados tanto a la actividad extractiva de mineral como al sector ganadero del municipio.

El alcalde ha explicado que por esta carretera transitan camiones de grandes dimensiones relacionados con canteras y con explotaciones de ganado porcino y caprino, que suman más de 30.000 cabezas. "Esta carretera necesita un tercer carril en algunos puntos y eliminar curvas peligrosas y con poca visibilidad", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado a la Junta que "de una vez por todas actúe" sobre una infraestructura que considera insuficiente para el volumen y el tipo de tráfico que soporta.

Asimismo, Ramos ha puesto especial énfasis en el riesgo que supone el cruce de vehículos pesados en una vía estrecha y en las consecuencias que ello tiene para el transporte escolar. "No se pueden cruzar camiones de estas dimensiones en una carretera tan estrecha, y menos aún cuando hablamos de transporte escolar", ha advertido, al recordar que existe una línea que conecta Lubrín con Huércal-Overa y que comparte recorrido con estos camiones de suministro y transporte.

Por su parte, Mateo Hernández ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que "deje de mirar hacia otro lado y atienda una demanda histórica del municipio". "Exigimos que se planifique la mejora de la seguridad y la ampliación de la vía con un tercer carril en los tramos necesarios, pero, sobre todo, que se ejecute y no se quede en otro anuncio vacío", ha afirmado, anunciando además que llevará esta reclamación al Parlamento de Andalucía.

El parlamentario socialista también ha enmarcado esta situación en el contexto del incumplimiento sistemático de las inversiones comprometidas por la Junta en la provincia. En este punto, ha recordado que el Gobierno andaluz "no llega a gastar ni uno de cada diez euros prometidos en cada presupuesto para la provincia de Almería", una dinámica que, según ha señalado, se repite en numerosas infraestructuras incluidas en el Pitma que siguen sin materializarse.

Hernández ha enumerado otras actuaciones pendientes que considera estratégicas para el desarrollo de la provincia, como el Puerto Seco de Níjar y su conexión ferroviaria con el Corredor Mediterráneo, el acceso norte a la ciudad de Almería, la variante de Cuevas del Almanzora, la continuación de la autovía del Almanzora hasta Baza o la carretera entre la A-7 y el Puerto de Garrucha.

Frente a ello, ha contrapuesto el avance de infraestructuras impulsadas por el Gobierno de España, como la línea de Alta Velocidad o la conexión de la A-7 con la A-92 en Viator.

Tanto el alcalde de Lubrín como el parlamentario andaluz han coincidido en señalar que la falta de actuación de la Junta en la A-1001 supone "un riesgo inasumible" para la seguridad vial y un freno para el desarrollo del municipio, por lo que han reclamado una "intervención urgente" que deje de posponerse y se traduzca en obras reales.