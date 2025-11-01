PSOE Almería reclama a Junta una rehabilitación "continua y especializada" para los afectados por la polio en Andalucía

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería, Mateo Hernández Tristán, en el encuentro con Rosa Hernanz, representante de la Plataforma Niñ@s de la Polio. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería, Mateo Hernández, ha reclamado a la Junta de Andalucía que garantice una "rehabilitación continua y especializada" para las personas afectadas por la polio en la comunidad. El dirigente socialista ha denunciado que la "falta" de asistencia sanitaria adecuada, competencia del Gobierno andaluz, "está obligando a muchos enfermos a asumir el coste de sus propios tratamientos".

El diputado, que ha mantenido un encuentro con Rosa Hernanz, representante de la Plataforma Niñ@s de la Polio, ha conocido la "difícil" situación que atraviesan los más de 10.000 andaluces que padecen esta enfermedad crónica, según ha detallado la propia formación política en una nota.

Según ha explicado en una nota Hernández, en la actualidad los afectados solo reciben diez sesiones de rehabilitación cada dos años en la sanidad pública andaluza, "una cifra absolutamente insuficiente para atender las necesidades de estos pacientes, cuya atención debería ser continua y de nivel avanzado".

El dirigente socialista ha denunciado que la "falta" de asistencia sanitaria, competencia de la Junta, "está obligando a muchos enfermos a costearse sus propios tratamientos, con sesiones de rehabilitación avanzada que pueden alcanzar los 70 euros semanales, además de terapias complementarias como tratamientos con aguas termales".

"El Gobierno de Juanma Moreno debe corregir de inmediato esta situación y garantizar el derecho de estas personas a recibir una atención adecuada y digna en la sanidad pública", ha subrayado Hernández, a la vez que ha recordado que los afectados por la polio reclaman "un tratamiento integral y un seguimiento específico que vaya más allá de la rehabilitación y que también involucre a especialidades como neurología o traumatología, "esenciales para abordar las complicaciones derivadas de esta enfermedad".

Asimismo, el diputado autonómico ha explicado que "muchos de los afectados deben sufragar también su propia movilidad", ya que "una silla de ruedas eléctrica puede alcanzar los 3.000 euros, sin que existan ayudas suficientes por parte de la administración autonómica".

Hernández ha señalado, además, que las personas con polio "siguen enfrentándose a barreras arquitectónicas y de movilidad en su día a día", una situación que "no solo vulnera su derecho a la accesibilidad, sino que refleja la falta de compromiso del Gobierno andaluz con la inclusión y la igualdad real".

Por último, el socialista ha reivindicado que se debe "seguir avanzando en la eliminación de todas las barreras físicas y sociales que dificultan la vida de las personas con movilidad reducida". "En este ámbito, la Junta de Andalucía tiene aún mucho camino por recorrer", ha concluido Hernández.