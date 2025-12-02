PSOE-A pide explicaciones a la Junta por "contratos con la trama corrupta de Almería" por procedimiento de emergencia

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 2 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces- Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha animado este martes a representantes del PP a manifestarse "en la puerta de la Diputación de Almería" por "coherencia", tras haberse movilizado este pasado domingo en Madrid por los casos de presunta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, así como ha lanzado públicamente una serie de preguntas a la Junta de Andalucía por sus "contratos con la trama corrupta" del PP en Almería por la que se investiga, entre otros, al expresidente de la institución provincial Javier Aureliano García y al exvicepresidente Fernando Giménez.

En rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la portavoz adjunta del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, se ha referido a este caso de supuesta corrupción en Almería para aseverar que "es de vergüenza oír" a representantes del PP "agradecer su gestión" a quienes han "robado en la cara de los almerienses", y que presuntamente hicieron "negocio cuando la gente se estaba muriendo" durante la pandemia de Covid-19, por lo que son "unos corruptos de primer nivel", según ha aseverado.

Tras subrayar que el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, tenía "conocimiento" de lo que ocurría en Almería, y definirlo como el "jefe de la banda", Ángeles Férriz ha enumerado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno andaluz, sobre "los contratos que tiene la Junta de Andalucía con la trama corrupta de Almería".

Así, la diputada socialista ha instado al Gobierno andaluz a aclarar "qué contratos tiene la Junta con las empresas de Almería que pertenecen a familiares o a los propios cargos del PP", así como "cuántos contratos hay, cuáles son los procedimientos" y quiénes son los que contrataron".

Férriz ha asegurado que "hay contratos de la Junta de Andalucía con la trama corrupta de Almería que se han hecho con familiares y con cargos del PP y, además, "por procedimiento de emergencia y con contratos menores", y en concreto ha citado a una empresa administrada por "un familiar" del alcalde de Fines investigado, Rodrigo Sánchez, y a otra de la que el alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, que es también "diputado provincial", fue "administrador único hasta julio de 2023", y que recibió "tres contratos menores" de la Junta, según ha relatado.

Férriz ha insistido así en apremiar a la Junta a explicar "cuáles son los contratos que tiene la trama corrupta de Almería con el Gobierno de Moreno", y ha concluido animando a los 'populares' a que, "en plena coherencia" con su participación en la concentración del domingo en Madrid, acudan "a Almería y se manifiesten también en la puerta de la Diputación, que es un nido de corruptos con dineros en almohadas y con pistolas", según ha zanjado.