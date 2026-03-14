La Junta anuncia obras de emergencia en cauces andaluces por más de 61,5 millones de euros tras el paso de las borrascas

1069020.1.260.149.20260314131303 El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en una atención a los medios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha anunciado este sábado que la Junta de Andalucía, a través del Plan Actúa --dotado con 1.780 millones de euros-- para hacer frente a las consecuencias de las últimas borrascas registradas entre los meses de noviembre y febrero, va a declarar la próxima semana obras de emergencia por valor de 61,5 millones de euros en cauces de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga.

En declaraciones a los medios, el consejero ha explicado que con esta iniciativa, impulsada por la Consejería, se intervendrá un total de 390 kilómetros en toda la comunidad autónoma, con el objetivo de restablecer esos cauces y garantizar su seguridad de cara a posibles lluvias que puedan registrarse en los próximos meses.

De este modo, se actuará en una primera fase en las provincias de Málaga y Cádiz, las más afectadas y aún con zonas a las que no se ha podido acceder; y en Almería y Granada en su totalidad. Asimismo, Fernández-Pacheco ha detallado que las actuaciones se tramitarán mediante procedimiento de emergencia, lo que permitirá agilizar su contratación y ejecución para actuar con rapidez en las zonas más afectadas de las 7.458,81 hectáreas inundadas por desbordamiento fluvial. Estos trabajos generarán más de 1.340 empleos directos y 930 indirectos.

En este sentido, el consejero ha señalado que "tras los episodios de lluvias intensas que hemos vivido en los últimos meses, la Junta de Andalucía va a actuar con rapidez para reparar los daños en los cauces y reforzar la seguridad frente a futuros temporales".

El consejero ha recordado que estas actuaciones se enmarcan en el Plan Andalucía Actúa, dotado con 1.780 millones de euros, puesto en marcha por el Gobierno andaluz para dar una respuesta rápida a los daños ocasionados por las borrascas y recuperar la normalidad en los territorios afectados.

"Estamos movilizando recursos para recuperar infraestructuras, proteger a nuestros agricultores y mejorar la seguridad hidráulica de nuestros cauces", ha subrayado.

En cuanto a la provincia de Almería, el consejero de Agricultura ha indicado que estas actuaciones supondrán una inversión de más de 3,4 millones de euros para intervenir en distintos cauces afectados por el tren de borrascas.

De esta cantidad, más de 2,25 millones de euros se destinarán a actuaciones en el Poniente almeriense, en los municipios de Adra, Balanegra y El Ejido, mientras que alrededor de 1,07 millones de euros permitirán intervenir en cauces del Levante almeriense y la cuenca del río Almanzora.