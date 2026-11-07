PSOE aplaude el apoyo del Gobierno al campo almeriense y acusa a Junta de dar ayudas "insuficientes" que llegan "tarde"

El secretario general del PSOE de Almería y candidato al Senado, José María Martín., en su visita a la desaladora del Campo de Dalías. - PSOE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Almería y candidato al Senado, José María Martín, ha remarcado que más de 14.000 agricultores del Poniente se han ahorrado 20 millones de euros desde 2023 gracias a las bonificaciones "extraordinarias" del Ejecutivo central al agua desalada de la planta del Campo de Dalías. En este contexto, Martín ha defendido que el respaldo estatal al campo almeriense "va mucho más allá" de la rebaja hídrica, al tiempo que ha tildado de "insuficientes" las ayudas de la Junta de Andalucía tras denunciar que "llegan tarde y mal".

Martín ha realizado estas declaraciones durante una visita a la desaladora del Campo de Dalías, donde ha explicado que desde 2023 se han suministrado 60 hectómetros cúbicos de agua a más de 14.000 agricultores de la comarca. Los regantes han pagado 47,5 céntimos por metro cúbico, mientras que el Gobierno de España ha asumido mediante bonificaciones el resto del coste de producción.

El dirigente socialista ha subrayado que esta medida ha supuesto un "importante alivio" económico para las explotaciones agrícolas y ha aportado "seguridad" a los regantes al garantizarles el acceso a este recurso esencial. "Nuestros agricultores saben que van a disponer de agua suficiente y que, además, van a pagar por ella un precio previamente estipulado", ha afirmado.

El dirigente socialista ha insistido en que se trata de "ayudas concretas y ciertas" que han tenido un efecto "directo" sobre la economía de los agricultores del Poniente. "Nunca la agricultura almeriense ha tenido tanto apoyo por parte del Gobierno de España como con Pedro Sánchez", ha afirmado.

MÁS INVERSIONES Y AYUDAS PARA EL CAMPO

Martín ha recordado que el compromiso del Ejecutivo con la agricultura de la provincia "va mucho más allá de la bonificación del agua desalada" y ha destacado los distintos proyectos de mejora y modernización de regadíos que se están ejecutando en Almería, con una inversión que alcanza los 211 millones de euros.

Asimismo, ha puesto en valor la respuesta del Ejecutivo central ante las situaciones de especial dificultad atravesadas por el campo almeriense, mediante la aprobación de ayudas directas frente a las borrascas y medidas de apoyo para la compra de fertilizantes dirigidas a amortiguar el encarecimiento de los costes de producción por el contexto bélico en Oriente Medio.

Frente a estas actuaciones, el secretario general del PSOE de Almería ha cuestionado la credibilidad del Partido Popular para criticar la gestión agraria del Gobierno de España, reprochándole que "ni siquiera asuma las competencias autonómicas que le corresponden en materia agrícola".

En este sentido, Martín ha tildado de "insuficientes" las ayudas de la Junta de Andalucía al sector, denunciando que "llegan tarde y mal" en contraposición a las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para "aliviar" los costes de producción, garantizar el suministro hídrico y acometer la modernización de los regadíos en la provincia.