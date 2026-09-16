El PSOE avisa de falta de equipamiento avanzado en 19 de 25 ambulancias del Levante, Almanzora y Los Vélez (Almería)

El senador del PSOE de Almería Antonio Martínez, junto a la diputada provincial María López y el alcalde de Cuevas del Almanzora, Antonio Fernández Liria. - PSOE

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE de Almería Antonio Martínez ha advertido de que 19 de las 25 ambulancias que prestan servicio en las comarcas del Levante, Almanzora y Los Vélez carecen del equipamiento sanitario y médico avanzado del que disponen las ambulancias de tipo C.

Según ha trasladado la formación en una nota, esta situación condiciona la asistencia que recibe la población en función del lugar en el que reside, al considerar que no todas las ambulancias disponen de los medios necesarios para responder ante determinadas emergencias.

Ante esta situación, Martínez ha exigido a la Junta de Andalucía que "revierta esta situación de manera inmediata" y lleve a cabo una nueva licitación del contrato del servicio de ambulancias que garantice "el soporte sanitario necesario a toda la población y cumpla con la normativa".

El dirigente socialista ha detallado que las ambulancias de tipo C disponen de medios como el inmovilizador pélvico, "clave" ante determinadas fracturas de pelvis o cadera, así como mascarillas de oxígeno a presión para atender casos de insuficiencia respiratoria aguda.

A su juicio, el Gobierno andaluz "está discriminando a nuestros vecinos y vecinas según el lugar en el que vivan y, por lo tanto, jugando con la vida de muchas personas".

El senador ha recordado que el PSOE de Almería denuncia desde hace más de un año las carencias del servicio de ambulancias dependiente de la Junta de Andalucía en la provincia y, de manera particular, en el Levante, Almanzora y Los Vélez, "sin que hasta el momento la Junta haya revertido esta situación".

Martínez ha advertido de que esta situación "se alarga demasiado en el tiempo" y se traduce en una respuesta y una asistencia sanitaria deficientes durante los primeros momentos de una emergencia, que pueden resultar "claves" para la evolución de los pacientes.