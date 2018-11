PSOE celebra que estudiar en universidades públicas andaluzas "cuesta siete euros por año en vez de 1.500"

Publicado 04/11/2018 14:33:28 CET

ALMERÍA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE de Almería al Parlamento andaluz y consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez Haro, ha celebrado este domingo "la ventaja que, para las familias, significa estudiar en las universidades públicas en Andalucía" donde, gracias a la bonificación puesta en marcha desde el pasado curso por la Junta de Andalucía, el alumnado que apruebe todas las asignaturas realizará un desembolso de siete euros por curso, "en lugar de 1.500 euros, como sucede en el resto de regiones del país".

En Andalucía, "se ha garantizado por ley la subida anual de la ayuda extraordinaria a las pensiones mínimas y no contributivas conforme al IPC", ha puesto de relieve en un comunicado Sánchez Haro, como "otro ejemplo del proyecto sólido que tienen los socialistas para Andalucía, una tierra que ha avanzado mucho y que queremos que siga avanzando, mejorando la vida de los andaluces".

En Carboneras, el candidato socialista ha ensalzado "el hecho de que el PSOE le ha plantado cara al desempleo en Andalucía" donde asegura que "se han aprobado planes de empleo para que muchos desempleados puedan ser contratados a través de sus ayuntamientos un mínimo de seis meses". Por ejemplo, ha dicho, en Carboneras la inversión para estos planes es de 228.437 euros.

En un municipio "cuyo pilar económico principal es la pesca", Sánchez Haro ha resaltado la concesión de 118.000 euros por parte de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural a "las flotas de palangre carboneras por la parada biológica que se realiza durante los meses de enero-marzo como consecuencia del plan de recuperación del pez espada y el atún". El empleo directo que genera el sector pesquero y acuícola en Carboneras asciende a más de 300 trabajadores, ha apostillado.

"Como hemos defendido recientemente en el Consejo Consultivo de Política Pesquera de Asuntos Europeos, reiteramos la exigencia desde Andalucía de aumentar las cuotas del atún, de vital importancia también para la flota de Carboneras", ha argumentado Sánchez Haro, a la vez que ha señalado que espera que "así se decida en la próxima reunión de Iccat en la que se fijarán las cuotas de capturas para 2019".

Si finalmente se da este paso, según el socialista, Andalucía "debe recuperar cuota como le corresponde por derechos históricos", ha defendido, a la vez que ha añadido que "han sido los pescadores andaluces los que en los últimos años han hecho un mayor sacrificio, con mayores reducciones de cuota".

En relación a los barcos de artes menores de Carboneras, el candidato socialista ha destacado que desde la Consejería "se viene trabajando para que la Comisión Europea incluya la pesquería del saltón en un plan de gestión para que se pueda volver a pescar".

"EL PSOE TIENE PROYECTO"

Los socialistas "sí podemos contar lo que hemos hecho por Andalucía y concretamente por Almería; mientras que otros no tienen nada que contar", ha lamentado. Los partidos de la oposición "en los días que llevamos desde que se convocaron las elecciones, sólo hablan de amenazas, de vetos y de bloqueos, y si no, sus dirigentes nacionales vienen a nuestra tierra a insultarnos a los andaluces, prueba evidente de que no tienen proyecto con el que presentarse a los ciudadanos", ha subrayado Sánchez Haro.

Igualmente, ha explicado que ahora mismo "el único discurso de las derechas, como se puede comprobar a diario, es pelearse por ser segundos en una particular guerra en la que han hecho de Andalucía su particular campo de combate".

"Los socialistas van a seguir trabajando por Andalucía y confian en que los demás dejen de trabajar en contra de Andalucía", ha aseverado el candidato socialista.