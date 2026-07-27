PSOE-A: El Centra refleja preocupación por la vivienda y sanidad, "competencias de Moreno en las que no ha hecho nada"

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A y diputado autonómico, Rodrigo Sánchez Haro - JOAQUIN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transición Ecológica Justa y Cambio Climático del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, ha manifestado que el nuevo Barómetro Andaluz de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), hecho público este lunes, sitúa como los dos problemas principales de los ciudadanos el acceso y precio de la vivienda y la sanidad, "dos competencias" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ante las que "no ha hecho absolutamente nada".

En rueda de prensa en Almería, se ha mostrado convencido de que la sociedad está "muy preocupada" por la "falta de actuaciones" en esos ámbitos del Gobierno andaluz, que "debe empezar a tomar medidas en la sanidad y en las políticas de vivienda".

Sánchez Haro ha considerado que el Centra, "como ya viene siendo habitual, en este momento, es un salvavidas de Moreno Bonilla", que ha firmado un pacto de gobierno con Vox, "los negacionistas climáticos, que además han mandado al Senado (en representación de la comunidad) a una antiabortista".

"Ellos mismos se hacen el Centra, se hacen la encuesta y ellos mismos se responden", ha indicado Sánchez Haro sobre el Barómetro del Central, en referencia al Ejecutivo de Juanma Moreno.