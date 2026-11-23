Las candidatas del PSOE Anabel Mateos e Inés Plaza participan en un encuentro con pensionistas. - PSOE

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Almería, Anabel Mateos, ha señalado este lunes un incremento medio de las pensiones en Almería de 430 euros al mes desde que Pedro Sánchez alcanzó la presidencia del Gobierno, sentido en el que ha mostrado su apuesta por mejorar las prestaciones de las mujeres y de quienes más han trabajado.

La candidata ha defendido el compromiso de su formación de "blindar" en la Constitución la revalorización de las pensiones conforme al IPC puesto que, a su juicio, el futuro de estas prestaciones "también está en juego en las elecciones del próximo 29 de noviembre".

Así, ha acusado al PP y a Vox de tener una "agenda oculta" para "cambiar el actual sistema público y avanzar hacia su privatización". Frente a ello, ha defendido el compromiso del PSOE de garantizar la revalorización de las pensiones conforme al coste de la vida y protegerlas frente a posibles recortes.

"Solo hay una papeleta que garantiza la protección de las pensiones, la papeleta del PSOE y de Pedro Sánchez", ha asegurado, al tiempo que ha pedido el apoyo de los almerienses tras mantener un encuentro con un grupo de pensionistas de Almería capital.

Para Mateos, es "de justicia" garantizar que los pensionistas "mantengan su poder adquisitivo" ante una pensión media de jubilación que, en la provincia, "se sitúa en torno a los 1.300 euros". En esta línea, ha contrapuesto la evolución de los últimos años con las subidas del 0,25 por ciento aprobadas durante el mandato de Mariano Rajoy.

La dirigente socialista ha subrayado que la mejora de las pensiones no solo beneficia a quienes las perciben, sino que también tiene un efecto directo sobre la economía de la provincia. "Suponen alrededor de 140 millones de euros mensuales que llegan a los hogares almerienses y que contribuyen a mantener la actividad de los comercios, las tiendas de barrio y los establecimientos de hostelería", ha estimado.