PSOE-A conmemora este año el 25N con foco en la violencia vicaria y un acto con Montero el sábado en Atarfe (Granada)

SEVILLA/ALMERÍA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía quiere conmemorar este año el día internacional para la erradicación de la violencia contra las mujeres que se celebra el 25 de noviembre con el foco puesto en la denominada 'violencia vicaria', en el que estará orientado un acto que su secretaria general, María Jesús Montero, liderará el próximo sábado, 29 de noviembre, en Atarfe (Granada) junto a expertas de asociaciones que "llevan tiempo trabajando en el estudio y en la investigación" de este asunto.

Así lo ha detallado este lunes la secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla en la que ha indicado que la federación socialista andaluza "quiere en esta ocasión, con motivo del 25 de noviembre, contribuir a generar conciencia colectiva orientada al rechazo de la población" hacia la violencia vicaria.

De este modo, y en este contexto, el PSOE-A "va a poner el foco en la visualización de la violencia vicaria y en la importancia de erradicarla", y por eso saldrá "a las calles en las distintas manifestaciones" convocadas por el 25 de noviembre "con el lema de 'Un maltratador no es un buen padre', porque siempre estamos con las víctimas, cerca de las víctimas y nunca cerca o al lado de los agresores", según ha remarcado Olga Manzano.

Además, el PSOE-A va a reproducir "mensajes de sensibilización en torno a la violencia vicaria", y el próximo sábado, 29 de noviembre, celebrará el referido acto en Atarfe que "va a estar liderado" por la también candidata socialista a la Junta y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, y que contará también "con la participación de expertas de asociaciones que llevan tiempo trabajando en el estudio y en la investigación de la violencia vicaria y sus secuelas, así como con víctimas" de ese fenómeno.

Olga Manzano ha subrayado que el PSOE-A "se suma, como cada año, a esta conmemoración" desde "el más profundo convencimiento de que el 25 de noviembre es una fecha para la memoria, porque no podemos olvidar que desde el año 2003 hasta el día de hoy en Andalucía han sido asesinadas 278 mujeres por la violencia de género", que serían 279 si se confirma el caso de la mujer asesinada en Rincón de la Victoria (Málaga) este pasado fin de semana, según ha precisado.

Tras lamentar que, de confirmarse ese caso, Andalucía sumaría 12 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, "dos más que en 2024", también ha puesto de relieve que 98 niños han quedado huérfanos por esta violencia en esta comunidad, a lo que "se suma que, desde el año 2013, once menores han sido asesinados en el contexto de la violencia vicaria en Andalucía, tres de ellos en el pasado 2024", ha abundado.

"EL NEGACIONISMO TAMBIÉN MATA"

La representante del PSOE-A ha sostenido que el 25 de noviembre es "una fecha para la denuncia" y para "mostrar tolerancia cero ante la indiferencia, la equidistancia" y ese "negacionismo que practican algunos partidos políticos y sectores y que también mata", según ha aseverado antes de agregar que esta fecha es asimismo propicia para "reforzar el compromiso" de lucha contra esa violencia.

Al hilo, ha reivindicado la "importancia" del Pacto de Estado contra la violencia de género por el que Andalucía "ha recibido ya cerca de 150 millones de euros", y "cerca de 25" en lo que va de año, "frente al casi un millón de euros que el Gobierno de España transfería a Andalucía en el año 2017 con Mariano Rajoy de presidente", según ha apostillado.

Olga Manzano ha dedicado especial atención en su rueda de prensa a la violencia vicaria, de la que ha dicho que "constituye una de las formas más crueles y devastadoras de la violencia de género", al ser "la que utiliza a los hijos o a otras personas del entorno afectivo de la víctima para causarle el mayor daño posible".

"Se configura como un sistema de dominación y de control arraigado a la dinámica de la violencia de género que busca perpetuar, eternizar el sufrimiento de las mujeres más allá de que tengan una relación directa con el agresor", según ha incidido la también parlamentaria del PSOE-A por Granada, quien ha remarcado que esta violencia "necesita de una respuesta específica, integral y, sobre todo, que sea eficaz" para su erradicación.

Al hilo, ha valorado que el Gobierno ha aprobado ya en el Consejo de Ministros "un anteproyecto de ley orgánica de medidas en materia de violencia vicaria" que vuelve "a situar a España en la vanguardia feminista en el ámbito internacional", según ha celebrado.

CRÍTICAS A MORENO

Frente al "compromiso" del PSOE-A ha situado "la pasividad y el negacionismo" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, y "de su Gobierno", y al hilo ha reivindicado que su partido ha planteado "propuestas serias para mejorar las políticas de prevención y protección contra la violencia machista en Andalucía", mientras que las "políticas" que al respecto ha impulsado el Ejecutivo del PP-A "han estado marcadas por el negacionismo de su presidente", y por "la falta de voluntad de la consejera responsable en materia de lucha contra la violencia de género, y también" del Gobierno "en general" de Juanma Moreno, según ha continuado opinando.

Al hilo, ha llamado la atención acerca de que, con el dato actualizado "a 30 de octubre del año 2025", por parte de la Junta "solamente se ha ejecutado el 50% del presupuesto para proteger a las mujeres víctimas de la violencia de género".

Frente a ello, ha destacado que, en su "labor de oposición", el PSOE-A ha puesto sobre la mesa "hasta 29 propuestas serias que ya estaban contempladas en la ley de violencia de género" y que Juanma Moreno "incumple", según ha agregado.

Entre las medidas reclamadas por el PSOE-A a la Junta, Olga Manzano ha citado las de "fomentar el movimiento asociativo de mujeres; ampliar la ayuda económica de los hijos huérfanos de mujeres asesinadas" por violencia machista para abarcar a beneficiarios con más de 18 años de edad, así como incorporar "en el sistema educativo andaluz una asignatura obligatoria de educación afectivo-sexual desde Infantil hasta bachillerato y FP para prevenir la violencia sexual", y "recuperar el servicio de detección y rescate de mujeres y niñas víctimas de la trata con fines de explotación sexual" que la Junta "ha decidido fulminar".

Además, el PSOE-A ha reclamado "el diseño y la implantación de un protocolo autonómico propio y específico para abordar la violencia vicaria en Andalucía, que debía fomentar la coordinación entre la Administración de Justicia, los servicios sociales, educativos y sanitarios para permitir la detección temprana de esta violencia", según ha detallado Olga Manzano, que ha criticado que "ninguna" de estas medidas ha sido apoyada por el Gobierno del PP-A.

La representante socialista ha denunciado que, "con más financiación que nunca procedente del Gobierno de España, que en 2025 ha sido de 25 millones de euros, no ha habido ningún servicio que haya mejorado o se haya perfeccionado" en Andalucía en esta materia bajo el Gobierno de Juanma Moreno, que "está más cómodo intentando hacer creer que trabaja para erradicar la violencia machista en Andalucía", según ha agregado.

LLAMAMIENTO A PARTICIPAR EN LAS MANIFESTACIONES DEL 25N

Olga Manzano ha concluido animando "al conjunto de la sociedad, y en especial a los jóvenes, a participar en las manifestaciones" que este martes, 25 de noviembre, "van a recorrer las principales calles de las ocho capitales de provincia" andaluzas para lanzar un mensaje de combate contra la violencia de género y que "ningún maltratador es un buen padre".

Previamente a esta rueda de prensa, la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha ofrecido otra en Almería en la que también ha realizado "un llamamiento a la sociedad andaluza progresista" para secundar las movilizaciones de este martes "levantando la bandera de la lucha contra la violencia de género".