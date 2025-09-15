PSOE critica que el curso escolar arranque en Almería con 130 aulas prefabricadas más que en 2018 en 35 centros

ALMERÍA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha criticado este lunes que el curso escolar arranque en Almería con 130 aulas prefabricadas o barracones más de los que había en 2018, "cuando Moreno Bonilla llegó a la Junta", al tiempo que hay "más de 45 grandes obras por valor de más de 100 millones de euros que siguen sin ejecutarse".

Según ha manifestado Martín, las aulas prefabricadas que persisten con el arranque de este curso están repartidas en 35 centros educativos de la provincia y afectan a unos 4.000 alumnos de Vélez-Rubio, Huércal-Overa, Pulpí, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Níjar, Almería capital, Roquetas de Mar, Vícar, El Ejido y Adra, lo que a su juicio es "una auténtica vergüenza".

"Las aulas prefabricadas se deben situar en donde se está construyendo o ampliando un centro educativo, pero no se ha puesto ni un solo ladrillo", ha abundado el secretario socialista, para quien esto supone un "castigo inmerecido" para los ciudadanos al haber inversiones que "no se han ejecutado ni se van a ejecutar".

Martín ha calificado de "desastrosa" la situación educativa que se vive en la provincia en el inicio del curso escolar y ha incidido en que durante estos siete años del PP en la Junta de Andalucía "no ha puesto en la ciudad de Almería ni un solo ladrillo en nuevos colegios o institutos, a pesar de que está planificada su construcción y la reforma integral o ampliación de otros, entre los que se incluye la Escuela de Artes".

De la misma manera, el dirigente de los socialistas almerienses ha recordado que también "hay grandes necesidades educativas" de nuevos centros en Vícar, en La Envía, en Níjar y Cabo de Gata, en Vera o Cuevas del Almanzora, que "llevan dos años esperando que los incluyan en la planificación educativa".

Para el dirigente socialista, el Gobierno andaluz "oculta" esta realidad "ocupando" también con aulas espacios de los centros educativos que no son aulas, como salones de actos, salas de profesores o pasillos.

"Esta situación en muchas de las aulas de los centros públicos de la provincia perjudica los resultados académicos de nuestras niñas y niños y el trabajo de los docentes", ha dicho antes de hacer alusión a la situación en Roquetas de Mar, "donde tenemos más de 150 aulas donde estudian unos 4.000 niñas y niños con ratios que superan lo que mínimamente es exigible".

De la misma manera, Martín ha lamentado que la Junta de Andalucía "no tenga en cuenta la diversidad de nuestra provincia, las necesidades específicas que tiene Almería y que no plantee un refuerzo del profesorado ni una menor ratio para dar una adecuada respuesta a la presencia de niñas y niños de diferentes países".

Según ha expuesto el secretario general de los socialistas y las socialistas almerienses, "hay otros muchos temas en los que el PSOE va a estar vigilante durante este curso y que vamos a seguir denunciando", como es el caso de la "calidad y cantidad de los caterings en los comedores escolares, la sustitución de bajas de personal docente y no docente, el mantenimiento de los colegios, los centros de educación de adultos y que se cubra, con los profesionales que sean precisos, la atención de las necesidades educativas especiales".