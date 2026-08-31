El PSOE critica el gasto para una Feria de Almería que ve en "decadencia" frente al "triunfalismo" del PP

El concejal del PSOE de Almería Antonio Ruano. - PSOE

ALMERÍA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almería Antonio Ruano ha criticado este lunes el gasto que se ha destinado a las fiestas ante el millón de euros que ha supuesto la nueva portada de Feria de Almería, la cual ve en "decadencia" frente al "triunfalismo" manifestado por el equipo de gobierno.

En su balance, Ruano ha afeado la nueva portada que da la bienvenida a los usuarios del recinto ferial, la cual está "hecha con tableros de aglomerado que ya presentan desperfectos visibles" con un gasto de casi un millón de euros invertidos al tiempo que se han "subido impuestos de servicios básicos como el agua, la contribución, las instalaciones deportivas y los cementerios".

Para el edil socialista, esta ha sido la feria de "la desorganización, el ruido y la falta de participación" pese al "éxito" advertido por el PP, ya que según cree, la feria ha sido "deficitaria en interés hacia la Semana Grande y ha evidenciado el desapego del equipo de gobierno con las tradiciones de la ciudad".

Para el PSOE, la "falta de planificación" queda patente cuando el pasado 14 de agosto el Ayuntamiento "aún se encontraba realizando licitaciones de las casetas, obligando a los caseteros a montar sin contar con la autorización formal".

Además, ha denunciado un "cambio por sorpresa" en la ubicación de los puestos que "contravenía el pliego de condiciones de hace cinco años, perjudicando directamente a los feriantes".

Asimismo, el edil ha tachado esta edición como la feria del "amiguismo" debido al "agravio comparativo" en el control del ruido, ya que mientras a las casetas tradicionales y juveniles "se les obligó a orientar el sonido hacia el río con limitaciones estrictas de 100 decibelios", a los promotores del Cooltural Fest "se les permitió orientar la música hacia el propio recinto ferial, contraviniendo las indicaciones municipales y sin contar con un limitador real de sonido", según ha dicho.

En esta línea, ha asegurado que "determinados concejales del equipo de gobierno han disfrutado de una tarjeta con saldo de 200 euros para gastar en el festival".

Ruano también ha criticado la falta de aparcamiento para los trabajadores del recinto, lo que "provocó que un casetero sufriera un atraco de madrugada al tener que desplazarse lejos para recoger su vehículo, dado que el espacio habitual estaba reservado para determinadas autoridades".

Respecto al reparto de los tradicionales abanicos, el concejal ha recordado que el PP aceptó la propuesta del PSOE de aumentar la tirada, que este año ha sido de 35.000 unidades, pero ha calificado la distribución de "desastrosa y pésima", con "interminables colas al sol" y un "maltrato" a las asociaciones de vecinos y de mujeres, a las que "apenas se les facilitaron 20 unidades".

Para Ruano, la inclusión ha estado limitada a "una merienda de dos horas para personas con discapacidad en una caseta municipal ruidosa" donde además "algunas asociaciones se quedaron sin comida por falta de previsión" y a "solo dos horas de sonido bajo en las atracciones".

"Una feria inclusiva de verdad debe cuidar el hilo musical y lumínico durante toda la noche para que todas las familias puedan disfrutar en igualdad", ha considerado el concejal, quien también ha echado en falta medidas de seguridad en algunos eventos y ha visto pobre la afluencia al recinto ferial si se resta el impacto del Cooltural Fest "debido a la escalada de precios que sufren los feriantes y que repercute en los ciudadanos".