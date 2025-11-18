PSOE-A critica el "silencio vergonzoso" de Moreno ante la "corrupción" en PP: "Que dé explicaciones inmediatas"

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Presidencia del PSOE-A, Mario Jiménez, ha criticado el "silencio vergonzoso" del presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, tras conocerse que la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares.

"Tiene que dar explicaciones inmediatas", según ha exigido Jiménez al presidente, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, apuntando que "una vez más, Almería se convierte en el epicentro de la corrupción política del PP en Andalucía", con un asunto que el PSOE-A ha llegado a denunciar en varias ocasiones en la Cámara autonómica.

Para Jiménez, de confirmarse lo que ha trascendido a los medios de comunicación, "se pondría en evidencia que Moreno Bonilla está asediado por la corrupción". "Tiene en el día de hoy al principal bastión electoral de su partido, con el presidente provincial y de la Diputación a la cabeza, sometido a una intervención y operación policial por corrupción", ha indicado.

A la misma vez, según ha añadido Jiménez, "hoy ha comenzado el desfile de altos cargos del PP en el juzgado para explicar que ha ocurrido con miles de millones de euros de presunta corrupción sanitaria que se ha dado en nuestra tierra". Jiménez se ha referido al hecho de que este lunes, el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la denuncia interpuesta el pasado año 2024 por los parlamentarios del PSOE-A en relación a posibles irregularidades en contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por procedimiento de emergencia desde el año 2021, haya citado este martes a declarar en calidad de testigos a la que fuera interventora general de la Junta y actual viceconsejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Amelia Martínez, así como a dos exaltos cargos de la administración autonómica y dos exinterventoras.

"Al final, el mismo modelo, la utilización de los recursos públicos para el enriquecimiento personal del entorno de Moreno Bonilla, de su entorno político o son sus amiguetes de las grandes corporaciones sanitarias", según el diputado del PSOE-A, quien ha criticado la "respuestas vergonzosa" del presidente ante lo acontecido en Almería, diciendo que "no sabe qué ha ocurrido".

Dice eso, según ha denunciado Jiménez, cuando la "corrupción sanitaria se ha instalado en el núcleo de su gobierno, que afecta a tres consejeros y a los principales responsables del SAS, así como al propio Consejo de Gobierno, que está sometido a investigación en estos momentos por los acuerdos que se han tomado en su seno y que, al parecer, han hecho posible el saqueo de los fondos públicos para derivarlo a la sanidad privada de manera irregular".

Ha insistido, ante lo acontecido en Almería, en que "aquí no caben ni pases de pecho ni burladeros", sino que Moreno tiene que "comparecer públicamente si se confirma la información de que se ha detenido" a Javier Aureliano García, que no podría "seguir ni un minuto más al frente de la Diputación de Almería".

Ha recalcado que Moreno tiene que dar "todas las explicaciones sobre lo que ha ocurrido y qué iniciativas va a poner en marcha de manera inmediata para investigar lo ocurrido y para asumir las responsabilidades de las personas que hayan protagonizado este caso".

Respecto a las comparecencias es Sevilla sobre el asunto de los contratos de emergencia del SAS, Jiménez ha indicado que "hoy lo hacen como testigos, pero no sabemos cómo saldrán de ese juzgado algunos de los intervinientes", mientras que la semana que viene lo harán "los máximos responsables del SAS como imputados".

"Se traza como una especie de A92 de la corrupción que une Sevilla, la Junta de Andalucía de Moreno Bonilla, con el PP de Almería", ha señalado Mario Jiménez, quien ha indicado que el PP es un "partido corrupto que ha utilizado las instituciones públicas para enriquecer a unos cuantos" y es "especialmente duro que ese enriquecimiento haya podido venir precisamente de la gestión sanitaria, del saqueo a la sanidad pública y del pelotazo sanitario que ha habido en Almería".