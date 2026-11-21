El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la provincia, José María Martín. - PSOE

ALMERÍA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la provincia, José María Martín, ha puesto en valor este sábado "la inversión de 3,15 millones de euros que está realizando" el Gobierno de Pedro Sánchez para proteger el núcleo urbano de Adra frente a las inundaciones, mediante una actuación de adecuación del cauce del río que se encuentra ya en una fase muy avanzada de ejecución y que beneficiará a unos 5.400 vecinos y vecinas del municipio.

En un comunicado, Martín ha destacado que se trata de una intervención muy demandada por Adra, que el Ejecutivo central ha atendido con el objetivo de reforzar la seguridad de la población y reducir el riesgo de inundaciones en una zona especialmente vulnerable.

"Para el Gobierno de España, la seguridad de las personas es lo primero y por eso estamos llevando a cabo una obra fundamental que dará tranquilidad a los vecinos y vecinas de Adra", ha señalado.

El dirigente socialista ha explicado que las actuaciones, declaradas de interés general, se desarrollan en una de las áreas identificadas por la administración hidráulica como de mayor riesgo potencial significativo de inundación. Una vez finalizadas, permitirán proteger el núcleo urbano frente a avenidas con un periodo de retorno de hasta 500 años, lo que supondrá una mejora sustancial de las condiciones de seguridad del municipio, según se recoge en una nota.

En concreto, las obras contemplan la mejora y el aumento de la altura del muro de protección existente en la margen derecha del río Adra, así como su prolongación aguas abajo, con el objetivo de reforzar la capacidad de contención ante posibles crecidas.

Asimismo, incluyen la ejecución de una obra de drenaje transversal bajo la carretera, que facilitará el retorno al cauce del agua desbordada por la margen derecha y mejorará la evacuación de los caudales.

José María Martín ha reivindicado el "compromiso" del Gobierno de Pedro Sánchez con Adra y ha destacado que esta actuación demuestra la "importancia de atender las demandas de los municipios mediante inversiones que mejoren la seguridad y la calidad de vida de sus habitantes".