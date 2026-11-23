El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, en un invernadero. - PSOE

ALMERÍA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la coalición Senado de Progreso, José María Martín, ha destacado este lunes que el Gobierno central ha destinado más de 24 millones de euros en ayudas directas a cerca de 3.000 agricultores de la provincia para hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas de principios de año y al encarecimiento de los fertilizantes derivado del conflicto bélico en Oriente Medio.

Según ha señalado el dirigente socialista en una nota, más de 1.000 agricultores almerienses se han beneficiado de ayudas que superan los 22 millones de euros para reparar los daños provocados por el tren de borrascas registrado a principios de año.

Asimismo, otros 1.900 productores han recibido más de 2,3 millones de euros para compensar el incremento del precio de los fertilizantes como consecuencia de la guerra.

Martín ha defendido que estas medidas aportan "recursos y soluciones concretas" y ha destacado su contribución al crecimiento de la economía provincial.

"Cuando vienen mal dadas, a los agricultores hay que ayudarles con hechos y no con palabras. Y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo dinero directamente en sus bolsillos para que puedan afrontar las dificultades y seguir trabajando", ha señalado.

Por otro lado, el secretario general del PSOE almeriense ha reprochado al Gobierno andaluz del PP que haya "dado de lado" a los agricultores y ganaderos de la provincia, a los que, según ha criticado, únicamente les ha ofrecido "una palmadita en la espalda" y "muy pocas ayudas", pese a la plaga de trips y las condiciones climatológicas adversas registradas durante buena parte de 2025 y en lo que va de 2026.